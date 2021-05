AVA-ASAJA detecta un increment sense precedents de requeriments d’Hisenda als agricultors

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) detecta, en plena campanya de la declaració de la renda, un increment sense precedents per part del Ministeri d’Hisenda de requeriments fiscals als agricultors i ramaders. Aquesta actuació inusual s’enceba en els joves professionals del sector agrari que tributen en estimació objectiva o mòduls, ja que aquestes comprovacions posen l’accent principalment en les amortitzacions de les inversions realitzades a mitjà i llarg termini –les factures de les quals en alguns casos superen els 20 anys–com l’ampliació de les explotacions, la compra de maquinaria o l’adquisició de plançons.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, l’interpreta com “una nova mostra de la insensibilitat, la demonització i la persecució del Govern cap al sector agrari. Som objecte d’una campanya d’assetjament i enderrocament a càrrec de la Inspecció de Treball, que no va parar ni durant els mesos més durs de la pandèmia, a pesar que la grandíssima majoria del camp compleix rigorosament la normativa laboral. En l’actual declaració de la renda el Ministeri d’Agricultura ha discriminat més de 140 pobles valencians en la rebaixa de mòduls i encara no ha atés les nostres demandes. I ara, en lloc de facilitar les gestions perquè puguem agilitar les labors a peu de camp, molts agricultors estan dedicant el seu temps a atendre la sobrecàrrega burocràtica reclamada per una Administració que no els cree”.

Aguado exigeix a Hisenda que “informe de manera pública i clara al final de la seua campanya abusiva de requeriments fiscals si realment els agricultors i ramaders estem fent les coses en regla. Volem que diguen el grau de compliment que verifica el Govern en el nostre col·lectiu, perquè estem segurs que és molt més elevat del que esperen alguns polítics que no coneixen la realitat del camp”.