AVA-ASAJA estima que la gota freda provoca més de 100 milions de pèrdues en els cultius agrícoles de la Comunitat Valenciana

La gota freda ha causat unes pèrdues superiors als 100 milions d’euros sobre els cultius agrícoles de la Comunitat Valenciana, segons una primera estimació d’urgència elaborada pels serveis tècnics de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA). La província d’Alacant acapara la major part dels danys, amb un balanç desolador que supera els 92 milions d’euros, mentre que entre les comarques valencianes afectades pel temporal destaquen la Vall d’Albaida, La Costera, La Ribera i L’Horta Sud on es registren al voltant de 6 milions de pèrdues. En total, la superfície agrícola de la Comunitat que ha sucumbit als efectes catastròfics de la DANA sobrepassa les 46.000 hectàrees.

A aquestes primeres previsions, adverteix AVA-ASAJA, caldria sumar les destrosses i els sobrecostos en alimentació en les explotacions ramaderes (sobretot en apicultura i granges d’oví), així com en les infraestructures agràries (camins, marges, murs, instal·lacions de reg, magatzems, hivernacles, etc.) i en la maquinària agrícola, l’avaluació de la qual resulta hui dia més difícil de concretar.

Els cultius més afectats són els cítrics –principalment llimes situades a les comarques del sud d’Alacant– que acumulen unes pèrdues pròximes als 60 milions d’euros a causa de la inundació dels camps i als problemes d’asfíxia radicular que es produiran en els pròxims dies. La superfície citrícola que aconsegueix uns nivells d’afecció d’almenys el 40% de la collita sobrepassa les 20.000 hectàrees.

Els productors de raïm de taula i de vi també han patit importants perjudicis econòmics a les portes de la verema. En un total de 17.000 hectàrees de vinyes repartides a les províncies d’Alacant i València, AVA-ASAJA xifra en més de 22 milions d’euros les pèrdues ocasionades per les intenses pluges.

Les hortalisses, en molts casos recentment plantades, han resultat literalment arrasades en unes 6.000 hectàrees, per la qual cosa l’impacte econòmic ascendeix a més de 10 milions de pèrdues. Altres produccions damnificades per la gota freda són la magrana, amb 2.000 hectàrees danyades i 3 milions de pèrdues per als agricultors; el caqui en les zones pròximes als llits i els barrancs de la Ribera Alta, amb 100 hectàrees afectades i prop d’un milió de pèrdues; i l’arròs al parc natural de l’Albufera, especialment les varietats de cicle curt com el Bomba, amb unes 800 hectàrees inundades i 850.000 euros de pèrdues.

AVA-ASAJA sol·licita a Agroseguro que agilite les tasques de peritatge de les parcel·les i el pagament de les indemnitzacions posat que aquest temporal ve a agreujar la delicada situació de molts agricultors i ramaders valencians, que ara pateixen una severa descapitalització per a afrontar les despeses d’una nova temporada. Així mateix, l’organització agrària reclama a les administracions que mostren una especial sensibilitat cap al sector en forma d’ajudes o mesures fiscals destinades a pal·liar la crítica situació en la qual es troba sumit.