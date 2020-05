AVA-ASAJA exigeix a la Conselleria d’Agricultura una reunió urgent amb els ramaders de ‘bous al carrer’

Connect on Linked in

El sector agraeix al Consell el seu diàleg amb les Penyes però reclama donar-li prioritatals ramaders per a garantir abans de res la supervivència d’aquesta cabanya

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama a la conselleria d’Agricultura una reunió urgent amb el col·lectiu de ramaders dels ‘bous al carrer’ a fi d’abordar mesures destinades a garantir la supervivència d’aquesta cabanya ramadera autòctona.

L’organització adverteix que ja han començat a sacrificar-se caps de bestiar braus en els escorxadors i estima que en les pròximes setmanes la xifra podria ascendir a 6.000 animals, a causa de la supressió indefinida dels festejos taurins per l’estat d’alarma del Covid-19 i a l’exclusió, per part del Botànic II, de les ajudes autonòmiques a aquest sector ramader.

Aquesta sol·licitud de diàleg arriba un dia després de conéixer-se que el Consell va mantindre una videoconferència amb la Federació de Penyes de Bous al Carrer.

En el sector hi ha moltes activitats agropecuàries amb ajudes que no van dirigides exclusivament a l’alimentació, sinó també a usos energètics, a la cosmètica, la medicina, la construcció, etc. A més, els animals emprats per als ‘bous al carrer’ es destinen també a ús alimentari amb el pas dels anys. Demanen que la classe política aparcar la ideologia, el sectarisme i la cerca de vots, i actuar objectivament en defensa tant dels ramaders com dels animals.

Des de AVA remarquen que es tracta d’una branca ramadera que, com qualsevol altra, està subjecta a les normes establides per la conselleria d’Agricultura i, per tant, no té menys dret a accedir a aquesta línia d’ajudes. Probablement, és el sector ramader que s’ha vist més castigat per la crisi del Covid-19, ja que la prohibició dels festejos comporta la pèrdua de la gran majoria dels ingressos mentre que els ramaders han d’assumir les mateixes despeses en alimentació, cuidat dels animals i manteniment de les explotacions.