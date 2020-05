AVA-ASAJA exigeix al Consell que costege les mesures obligatòries de control contra la avispilla de l’ametler després d’expandir-se a 40.000 hectàrees d’11 comarques

Connect on Linked in

L’organització també sol·licita més investigació dirigida a facilitar als agricultors eines biològiques o químiques veritablement eficaces

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) exigeix a la Conselleria d’Agricultura que destine una partida per a cobrir les despeses ocasionades per les mesures de control que el propi departament de la Generalitat Valenciana obliga a realitzar als agricultors per a combatre la avispilla de l’ametler (Eurytoma amygdali).

L’organització agrària reacciona així davant les noves exigències establides pel Consell després de reconéixer oficialment que aquesta plaga s’ha propagat a les comarques de l’Alt Palància, Foia de Buñol, Ribera Alta, Vall d’Albaida, l’Alacantí, Marina Baixa i l’Alcoià, que se sumen a les d’Utiel-Requena, Vall d’Ayora, Alt Vinalopó, Vinalopó Mitjà. Segons estimacions de AVA-ASAJA, la superfície afectada per la avispilla de l’ametler supera les 40.000 hectàrees en aquestes 11 comarques de la Comunitat Valenciana, amb un grau d’afecció que en els pitjors casos fa malbé la totalitat de la collita.

AVA-ASAJA també sol·licita una major aposta per la investigació dirigida a facilitar als agricultors eines de control, ben químiques ben biològiques, veritablement eficaces. Preocupa especialment la situació dels productors d’ametla ecològica, ja que no disposen de suficients matèries per a fer front a la plaga. Així mateix, l’entitat reclama compensacions econòmiques per les pèrdues patides derivades de l’evident falta de control per part del Consell enfront d’aquesta plaga que es va introduir en la Comunitat en 2015.

Obligacions

Entre les mesures fitosanitàries que han d’adoptar els agricultors tant en els camps productius com en aquelles parcel·les d’ametler abandonades destaquen: retirar i destruir les ametles afectades abans de l’eixida dels adults de avispilla per a no contribuir a la disseminació de la plaga; realitzar els tractaments fitosanitaris en els moments adequats i amb els productes recomanats pels serveis tècnics amb competències en matèria de sanitat vegetal de la Conselleria d’Agricultura; i extremar les mesures de neteja de la maquinària de recol·lecció per a evitar que restes d’ametles afectades constituïsquen focus de dispersió de la plaga. Així mateix, els magatzems receptors d’ametla hauran de destruir les ametles afectades per la plaga de la avispilla rebudes en les seues instal·lacions. En cas d’incompliment de les mesures fitosanitàries obligatòries, la Conselleria adverteix que podrà aplicar dures infraccions i sancions.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assenyala que “si el Consell no ha impedit la introducció d’aquesta plaga forana, no ha posat suficients mitjans per a frenar-la i amenaça amb multar a qui incomplisca les seues obligacions, almenys hauria d’ajudar als agricultors en la lluita contra la avispilla de l’ametler”.