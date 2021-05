AVA-ASAJA exigeix més fons perquè l’IVIA accelere respostes contra les plagues i malalties del caqui

Connect on Linked in

Investigadors assagen estratègies contra les formigues perquè propaguen cotonets i amb nous fungicides contra la taca foliar que ja s’empren en la pomera

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) exigeix a la Generalitat Valenciana que destine més fons a l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) perquè puga accelerar la cerca de respostes eficaces contra les plagues i malalties que estan situant el cultiu del caqui en el moment més difícil de la seua història. És una de les principals reivindicacions posades de manifest per l’organització agrària durant una jornada tècnica que va reunir ahir a Alginet a més d’un centenar de productors per a conéixer els últims treballs realitzats per un complet equip d’investigadors del propi IVIA, encapçalat pel seu director Rodolfo Canet, del Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura i del Centre d’Experiències de Cajamar.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, va subratllar que “el caqui presenta una problemàtica cada vegada més elevada tant des del punt de vista agronòmic com de la rendibilitat. La incidència rècord de cotonets i mosques blanques a causa de les restriccions fitosanitàries, així com el sorgiment de resistències de la taca foliar als fungicides autoritzats, han disparat els minvaments de collita al 50% en molts camps. Segons Aguado el sector ha d’organitzar-se millor a través de la creació d’una Interprofessional.

El director de l’IVIA, Rodolfo Canet, va recollir el guant del president de AVA-ASAJA en concloure que “el caqui és molt important per a aquest centre d’investigació, no pararem en la cerca de solucions que són complexes, no sempre tan ràpides com ens agradaria i damunt limitades per la legislació fitosanitària. Estem treballant en el control químic i biològic de plagues i malalties, però també en noves varietats de caquis, mètodes de postcollita o en estudis complets de costos”.