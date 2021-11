AVA-ASAJA guanya les eleccions del CAECV

Print This Post

El passat dia 9 de novembre es van celebrar les eleccions per a la renovació i elecció dels vocals del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana i, ahir a la vesprada, l’entitat va celebrar el seu Ple de l’Òrgan de Gestió amb l’objectiu de donar possessió del seu càrrec als deu vocals electes després del procés electoral.

La candidatura de AVA-ASAJA, amb el 59,2% dels vots, ha aconseguit sis dels 10 vocals, mentre que la de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, amb el 35,9%, compta amb quatre vocals. La tercera candidatura que es va presentar a les eleccions del CAECV, la de COAG, ha sumat el 4,8% dels vots i no ha comptabilitzat cap vocal.

Una vegada constituït el nou Ple de l’Òrgan de Gestió, els vocals han triat a Vicente Faro Carrió, representant de la candidatura de AVA-ASAJA, com a nou president del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

Faro, natural d’Oliva, és operador certificat pel Comité des de 2006 dedicat a la producció de cítrics ecològics. Enginyer Tècnic Forestal i professor tècnic de Formació Professional de la família de Sanitat, el nou president de l’entitat encarregada del control, certificació, representació, defensa, investigació i promoció dels productes ecològics en la Comunitat Valenciana, forma part del seu òrgan executiu des de 2010.

El nou president ha assegurat que en esta nova etapa com a president de l’entitat vol treballar en equip amb tots els vocals que hui han pres possessió, com s’ha fet fins ara, però amb alguns matisos. Explica que des de el Comité d’Agricultura Ecològica tenen un repte important per complir, que és el de cooperar, juntament amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en l’execució del Segon Pla Valencià de Transició Ecològica, presentat a principis d’octubre.

L’equip de govern estarà conformat per Federico Samper d’AVA-ASAJA com a vicepresident; José Vicente Andreu, també de l’Associació Valenciana d’Agricultors, com a tresorer, i Regina Monsalve, representant de la Societat Cooperativa Finca El Rebolloso, com a secretària.

La resta de representants de la llista de AVA – ASAJA resultants de les eleccions del passat 9 de novembre que van prendre possessió com a vocals del CAECV són Salvador Pons, com a representant de l’empresa Ecocamp València de Benigànim i Alfredo Sogorb, com a representant de Mañán Societat Cooperativa del Pinoso.

Per part seua, els vocals electes de la llista de LA UNIÓ que van prendre possessió dels seus llocs són José Antonio Rico, Jesús Sanchis i Domingo García, en representació de Organic Valencia Union; i Vicente Sanz, representant a Productes Ecològics Agrisanz.

El nou Ple del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana continuarà apostant per la certificació pública com a millor sistema de treball, per ser més eficient en optimitzar la gestió de recursos.

A més, pretén impulsar la comunicació amb els operadors a través de la figura del defensor de l’operador, amb consultes participatives i relacions amb les diferents Administracions.

La nova direcció de l’organisme certificador impulsarà el sector de la ramaderia ecològica, especialment tot el referent a fems i sales d’especejament, a més de dedicar majors recursos a la investigació de cultius amb problemes com l’ametla, l’oliva o el raïm de vinificació, molt representatius en l’agricultura ecològica.