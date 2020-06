AVA-ASAJA i LA UNIÍO han arrancat una campanya de protestes sectorials fins a acabar amb el “maltractament” als agricultors valencians

Print This Post

Les dues organitzacions critiquen que “la Llei de l’Horta no serveix per a protegir als productors de cebes i creïlles de la insolidaritat mostrada per la gran distribució”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders van protagonitzar , a les portes de la conselleria d’Agricultura, una concentració d’un centenar de persones per a denunciar “la falta de compromisos” per part de les Administracions i “la insolidaritat mostrada cap als productes de proximitat” per les cadenes de la gran distribució, que han provocat unes pèrdues superiors als 20 milions d’euros entre els productors de cebes i creïlles de l’horta valenciana.



Totes dues organitzacions agràries han avançat que aquest acte de protesta és el primer que convocaran en els pròxims mesos i que, d’aquesta manera, inicien hui una extensa campanya de mobilitzacions per sectors agraris en crisis o a la recerca de solucions a problemes específics.

La pròxima convocatòria exigirà mesures efectives per a la lluita del Cotonet de Sud-àfrica en cítrics i caquis. Si no millora la situació del sector agrari, les dues entitats auguren “una tardor calenta”.



El secretari general de la UNIÓ, Carles Peris, va defensar que no és el moment de fer grans aglomeracions per sentit de la responsabilitat, però faren més protestes sectorials, sense descartar acabar amb una manifestació global com la que feren al febrer passat.