AVA-ASAJA i LA UNIÓ demanen a la distribució que no substituïsca la producció autòctona per forana a causa del seu impacte sobre el canvi climàtic

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders llancen un clar missatge a la gran distribució alimentària perquè no importen i venguen productes agraris procedents de països tercers, mentre tinguen a la seua disposició aqueixos mateixos aliments de qualitat produïts en el nostre territori, a causa del tremend impacte que aqueixa estratègia comercial implica sobre el canvi climàtic.

Totes dues associacions consideren que les signatures comercialitzadores han de demostrar la seua preocupació i sensibilitat pel medi ambient donant prioritat a productes de proximitat que generen una menor petjada de carboni. No té cap sentit, entenen des del sector productor, substituir en els lineals la producció autòctona de temporada per forana, ja que els productes agraris vinguts des de països no membres de la UE presenten menors estàndard de caràcter mediambiental que els produïts sota la legislació comunitària i comporten majors emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a través d’un transport que, en molts casos, supera els 10.000 quilòmetres de distància.

Per això, AVA-ASAJA i LA VA UNIR sol·liciten que les polítiques agràries de la Unió Europea (UE), en forma de tractats amb països tercers, i les estratègies de la gran distribució en matèria alimentària contemplen les importacions agràries d’ultramar únicament com un complement puntual a la producció comunitària i en cap cas acaben sent utilitzades per a substituir-la i desplaçar-la del propi mercat europeu.

Els agricultors també sol·liciten la implicació de les associacions de consumidors a fi que traslladen la importància que la ciutadania, a l’hora de comprar, siga més selectiva i aposte per aliments que garanteixen la màxima traçabilitat, frescor, salut, sostenibilitat ambiental i, al mateix temps, afavorisca la recuperació econòmica de la UE.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, i el secretari general de la VA UNIR, Carles Peris, raonen que “és crucial que tots els actors que intervenen en la cadena alimentària col·laboren activament en la lluita contra el canvi climàtic. Els agricultors europeus complim els mètodes de producció més respectuosos amb el medi ambient i creiem lògic, just i imprescindible que la resta d’agents també acosten el muscle donant preferència comercial a la producció agrària local mentre haja de qualitat. El contrari significa un atemptat al medi ambient i una evidència fefaent que aquestes empreses no actuen d’acord amb la responsabilitat social corporativa que pregonen en la seua lluita contra el canvi climàtic.”

La reivindicació de totes dues organitzacions agràries cobra especial força a les portes d’una campanya citrícola on es preveu una oferta europea ajustada a la demanda, així com davant les temporades de raïm, arròs, caqui, ametler, cereals i altres produccions agropecuàries valencianes que afronten greus dificultats comercials a causa del Covid-19.