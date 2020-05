AVA-ASAJA i l’Associació de Ramaders de Bous al Carrer anuncien protestes, després del Covid-19, enfront dels qui rebutgen fer costat al sector en aquesta dramàtica crisi

Connect on Linked in

Els ramaders acusen a Compromís de provocar per sectarisme ideològic el sacrifici de 6.000 caps de bestiar braus i la fi dels ‘bous al carrer’



L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i l’Associació de Ramaders de Bous al Carrer de la Comunitat Valencianaacusen a Compromís –la formació política que dirigeix la conselleria d’Agricultura–de pretendre provocar, per sectarisme ideològic i fonamentalisme animalista, el sacrifici de 6.000 caps de bestiar braus i la fi dels festejos dels ‘bous alcarrer’. Les principals associacions representatives del sector valencià de bou de lídiaresponen amb incomprensió i estupor a l’exclusió d’aquest col·lectiu que en l’últim moment ha introduït Compromís en les ajudes autonòmiques destinades als sectors agrícoles i ramaders afectats pel Covid-19. Tant és així que el sector anuncia mobilitzacions, quan la crisi sanitària ho permeta, a les portes de la conselleria d’Agricultura i dels qui rebutgen recolzar als ramaders en aquesta dramàtica situació.



La suspensió dels ‘bous al carrer’ decretada en l’estat d’alarma està

deixant als ramaders sense el 99% dels seus ingressos anuals, mentre que es mantenen els costos d’alimentació i manteniment dels animals. Segons

estimacions de totes dues organitzacions, les pèrdues que les explotacions

valencianes poden aconseguir enguany se situen en 84 milions d’euros, mentre que l’impacte total derivat del tancament dels festejos ascendeix a 300 milions.



El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “la posició

sectària, ideològica i amb mala fe que està exhibint Compromís a aquest sector ramader ve a sumar-se a l’estratègia malintencionada de no fer prou enfront dels creixents danys que ocasiona la superpoblació de fauna salvatge sobre l’agricultura valenciana. La conselleria d’Agricultura i Compromís en particular ha de dir obertament si està amb els agricultors i ramaders o està contra ells,perquè això últim és el que sembla.

L’administració basada en l’objectivitat i la ciència, sense deixar-se influenciar electoralment per sectors radicals i allunyats de la realitat agrària, és el que diferència als països que funcionen a Europa dels quals no”. Per part seua, el president de l’Associació de Ramaders de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Daniel Machancoses, subratlla que “el corrent més intransigent de Compromís està amenaçant al sector valencià de bou de lídia amb la desaparició en un breu espai de temps. Si bé és cert que és de les conselleries de Justícia i Cultura de les quals depén que els festejos de ‘bous al carrer’ perduren, és la conselleriad’Agricultura la que té la competència i la responsabilitat de vetlar per la sanitat animal. Si ens exclou de les ajudes per ideologia, per què no li importa la ideologia quan es tracta de posar traves en el

sanejament dels bous o quan ens cobra els impostos?”



El sector compta amb un total de 133 explotacions en la Comunitat

Valenciana (80 a la província de Castelló, 38 a València i 15 a Alacant),

a més de 25 centres de concentració de bous de lídia, que eleven el nombre de caps de bestiar braus a prop de 10.000. Algunes explotacions acumulen una trajectòria de més de 150 anys d’antiguitat, la qual cosa els ha permés aconseguir una selecció genètica idònia per a l’exercici dels ‘bous al carrer’.