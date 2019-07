AVA-ASAJA insta al Consell a dissenyar un pla especial per a combatre els greus problemes que la mosca negra està ocasionant en el sector agrari

Connect on Linked in

El president de l’organització agrària, Cristóbal Aguado, diu que els atacs dels insectes han adquirit la dimensió d’una plaga que afecta tant a la salut pública com a l’economia

Durant les últimes setmanes s’han empitjorat amb enorme virulència els atacs de mosca negra i mosquit tigre -especialment en les zones agràries de la comarca de la Ribera- i ho han fet fins al punt que el problema ha adquirit les dimensions d’una plaga que està ocasionant vertaders estralls en la salut dels agricultors que intenten treballar en les seues explotacions, al mateix temps que està començant a provocar també pèrdues econòmiques posat que tasques pròpies del camp, com la recol·lecció, la poda o el reg, no poden dur-se a terme perquè aquells que l’intenten es veuen obligats a desistir a causa dels innombrables picades que reben dels insesctos. Sense anar més lluny, la setmana passada huit collidors que treballaven en Alcàntera del Xúquer van acabar en urgències per aquest motiu.

Davant aquesta situació, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) sol·licita la intervenció decidida de les conselleries d’Agricultura i Sanitat de la Generalitat Valenciana a fi de que dissenyen i posen en marxa un pla específic que permeta atallar un problema convertit ja en un assumpte de salut pública i en una amenaça creixent per a l’estabilitat econòmica de l’activitat agrària. En primer lloc, AVA-ASAJA advoca per la creació d’un grup de treball format per experts en diverses disciplines perquè analitzen les fórmules més adequades de cara a poder fer front a la plaga de la manera més efectiva possible, de tal manera que una vegada establides aqueixes línies mestres d’actuació es duguen a terme les accions necessàries per a eliminar o, si més no, reduir al màxim les elevades poblacions de mosca negra i mosquit tigre que estan causant cada vegada majors perjudicis.

“Hi ha camps en els quals senzillament no es pot entrar -denúncia el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado- perquè estan infestats de vertaders eixams d’insectes que piquen amb una agressivitat tremenda. Els agricultors som, per tal motiu, el col·lectiu més afectat, les principals vícitimas, però no podem oblidar per això que el conjunt dels veïns de determinades poblacions pateixen igualment els atacs de mosca negra i mosquits tigre”.

El màxim responsable d’aquesta organització agrària recorda, a més, que “estem en un moment clau de les labors de camp en sectors com els cítrics, l’arròs, els fruiters o el caqui i són molts els agricultors que no poden realitzar-les per la presència d’aquests insectes, la qual cosa pot implicar pèrdues econòmiques quantioses”. Així les coses, Cristóbal Aguado afirma que l’Administració valenciana “no pot quedar-se de braços plegats, sinó que està obligada a prendre cartes en l’assumpte immediatament i posar en marxa amb caràcter d’urgència les mesures necessàries per a combatre aquesta plaga”.