AVA-ASAJA lamenta que la associació no haja pogut assistir a la reunió amb el Ministre d’Agricultura

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) recrimina al ministre d’Agricultura, Luis Planas, que no haja aprofitat la visita a València per a reunir-se amb el sector i poder escoltar les seues demandes i necessitats.

Cristobal Aguado, President d’AVA-ASAJA lamenta que la associació no haja pogut assistir a la reunió amb el Ministre.la i no haja assumit compromisos que contribuïsquen a resoldre els problemes pendents que travessa el sector agrari.

A més Aguado reclama al ministre valencià que secunde decididament una llei nacional dirigida a controlar la superpoblació de fauna salvatge (senglars, conills, cabres, etc.) per a reduir els danys creixents en l’agricultura, el risc de propagació de malalties ramaderes com la Pesta Porcina Africana (PPA), accidents de trànsit, destrosses en nuclis urbans i atacs a persones.