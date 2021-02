AVA-ASAJA preveu que l’agricultura valenciana perdrà 90 milions amb la PAC 2023-27 proposta

Print This Post

Reclama al Ministeri que tinga en compte les particularitats del camp valencià perquè amenaça amb deixar fora de les ajudes directes a la meitat dels perceptors

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta que l’actual model que proposa el Ministeri d’Agricultura per a l’aplicació a Espanya de la futura Política Agrícola Comuna (PAC) corresponent al període 2023-2027 suposaria un vertader daltabaix per a l’agricultura valenciana en contemplar una retallada aproximada del 20% de les ajudes directes en comparació amb les percebudes en l’actualitat. Segons les estimacions d’AVA-ASAJA, de confirmar-se la nova reforma del Govern central, els agricultors de la Comunitat Valenciana patirien una pèrdua de 18 milions d’euros cada any en ajudes directes o, cosa que és el mateix, una disminució global de 90 milions durant els cinc exercicis referits.

En primer lloc, l’organització agrària rebutja la definició d’agricultor genuí plantejada pel Ministeri, que estableix un llindar mínim d’ingressos agraris respecte als totals per a percebre ajudes fins a tal extrem que pot deixar fora de les mateixes a uns 25.000 agricultors valencians, és a dir, més de la meitat dels actuals perceptors, d’acord amb un informe que va realitzar el propi departament agrari del Govern central en 2017. AVA-ASAJA demana contemplar, en el seu lloc, la figura d’agricultor pluriactiu –propietaris agraris que tinguen altres activitats diferents i es dediquen al camp a temps parcial– per a donar suport a la seua contribució socioambiental i la seua lluita contra el despoblament.

També exigeix un règim de xicotets agricultors específic i simplificat, tal com es troba actualment, a fi d’evitar més càrrega burocràtica. Així mateix, sol·licita al Ministeri que no embulle amb altres conceptes difusos com la superfície admissible que donaria prioritat als beneficiaris històrics en detriment d’agricultors que mai abans han rebut ajudes directes de la PAC.

Dos de les mesures estreles de la política agrària europea, els ecoesquemes i la convergència, tampoc beneficiaran als agricultors valencians d’emportar-se a la pràctica segons les directrius del Govern espanyol.

AVA-ASAJA adverteix de la incertesa que existeix respecte a les ajudes incloses en el segon pilar de Desenvolupament Rural, ja que la lletra xicoteta del Pla Estratègic del Ministeri encara no es coneix.