AVA-ASAJA qualifica de trista la reunió amb el Ministeri d’Agricultura

L’Associació Valenciana d’Agricultors ha mostraT la seua decepció després de la reunió celebrada a Almassora per a abordar la problemàtica del cotonet de Sud-àfrica amb membres del Ministeri d’Agricultura i la Conselleria d’Agricultura

Durant la trobada l’Administració nacional va oferir mesures totalment insuficients per a combatre la plaga que assola a la citricultura valenciana, causant danys milionaris que augmenten cada any

Si en 2020 les pèrdues econòmiques patides pels agricultors, tant directes com per realitzar tractaments extraordinaris, ascendien a 120 milions d’euros, en 2021 el perjudici econòmic superarà previsiblement els 200 milions d’euros, en descontrolar-se la plaga



Comarques, com ara La Ribera, La Safor, Costanera de Xàtiva o Camp de Llíria, es troben en perill i amenaça amb arribar a totes les zones productores citrícoles si no es prenen mesures de manera urgent

Cal assenyalar a més que algunes parcel·les ja tenen uns danys del 100% de la collita



No obstant això, aquesta mesura resulta insuficient, ja que no soluciona el problema en la resta d’explotacions

D’altra banda, Aigualit assenyala que tant els tècnics com els agricultors han actuat segons les recomanacions i instruccions de l’Administració i és lamentable que a més de no oferir solucions ni alternatives eficaces s’eludisca la responsabilitat