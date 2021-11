AVA-ASAJA reclama el tractament en fred als cítrics sud-africans per a evitar l’entrada d’una plaga que causaria pèrdues mitjanes del 26% de la producció

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama al Comité Permanent de Plantes, Animals i Pinsos (SCoPAFF) que en la sessió del pròxim divendres aprove, tal com recomana l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), l’obligatorietat perquè els carregaments de cítrics procedents de Sud-àfrica amb destinació a la Unió Europea apliquen el tractament en fred (Cold Treatment).

AVA-ASAJA adverteix, a partir d’un estudi de la pròpia EFSA, que el tractament en fred constitueix una eina fonamental per a evitar l’entrada de la Thaumatotibia leucotreta (falsa arna) a Europa que provocaria en els cítrics unes pèrdues mitjanes de producció del 26%, podent superar en el pitjor dels casos el 50%. Altres cultius que podrien veure’s afectats per la introducció d’aquesta plaga de quarantena són els fruiters, especialment les fruites d’os amb pèrdues mitjanes que aconseguirien el 19%, superant en el pitjor dels casos el 44%, o l’alvocat que podria arribar a patir una disminució de producció del 21%.

L’organització agrària també recull un informe de Joint Research Centre (JRC) de la Unió Europea que conclou que Thaumatotibia leucotreta és la tercera plaga amb major impacte global, situada per darrere de Xylella fastidiosa i Popillia japónica, i que tindria un impacte en l’agricultura europea de 1.200 milions de pèrdues de producció, 1.900 milions de pèrdues en valor de les exportacions i la destrucció de prop de 27.000 llocs de treball directes (podadors, tractaments fitosanitaris, etc.) així com centenars de milers de llocs de treballs indirectes en la manipulació i confecció, el transport, l’emmagatzematge, etc.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assegura que “després del dictamen de la EFSA no tindria cap sentit que el SCoPAFF no donara llum verda al tractament en fred. És, sense anar més lluny, la qual cosa ens obliguen a fer a nosaltres els altres països als quals exportem cítrics. Seguir sense obligar a Sud-àfrica a realitzar aquesta mesura fitosanitària, malgrat les nombroses deteccions de plagues en els seus enviaments, afebliria a la Unió Europea, ja que donaria a entendre que uns pocs països del nord d’Europa anteposen el comerç a costa de la seguretat sanitària de l’agricultura de la majoria dels països europeus, i molt especialment els del sud”.

En relació a una carta que les tres principals organitzacions de la indústria importadora de fruites i hortalisses d’Alemanya, Bèlgica i Països Baixos han enviat al SCoPAFF per a convéncer-los de les conseqüències comercials que hi hauria en cas d’imposar el tractament en fred als cítrics de Sud-àfrica, AVA-ASAJA els acusa de “pirates que només pensen en el seu negoci i els és igual el mal que puguen ocasionar dins d’Europa. Ens trobem amb entitats –i el divendres sabrem si també amb Estats membres– que estan per fer costat més als de fora que als de dins, si amb això s’omplin les butxaques. Si s’isqueren amb la seua, des de AVA-ASAJA no descartem acudir a un gabinet jurídic expert en assumptes comunitaris perquè, si es produeixen danys, tots hauran de donar explicacions”.