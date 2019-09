AVA-ASAJA reclama un Pacte d’Estat que aposte per més embassaments i autopistes de l’aigua

Connect on Linked in

Aguado: “Necessitem menys polítics de galeria amb filosofies barates i més gestors que servisquen a la gent i resolguen el problema hídric a l’Espanya seca”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama a la classe política que consensue i duga a terme amb caràcter d’urgència un Pacte d’Estat de l’Aigua que aposte decididament per la millora i construcció de més embassaments i autopistes de l’aigua. L’organització agrària rescata aquesta reivindicació històrica del sector davant els últims posicionaments manifestats tant per la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, com per la consellera d’Agricultura de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà.

AVA-ASAJA defensa la necessitat inajornable d’escometre un pla global d’infraestructures hídriques en tot el país que permeta ampliar la capacitat per a emmagatzemar i traslladar aigua a aquelles zones deficitàries. Segons càlculs de l’entitat, només la Comunitat Valenciana pateix un dèficit hídric de 350 hectòmetres cúbics anuals, una situació que, d’una banda, dificulta una producció estable i la viabilitat econòmica de les explotacions agràries de secà i, quant al regadiu, obliga els agricultors a assumir sobrecostos energètics milionaris per a realitzar regs mitjançant aigües subterrànies.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “hui dia tenim al capdavant de les institucions a uns polítics de galeria que parlen molt de filosofies barates però després fan poc. Hauríem de recórrer una altra vegada al sentit comú com ja van fer els dirigents en altres èpoques històriques, com els romans o visigots, que ja valoraven la importància de construir aqüeductes, aljubs i altres obres a fi de retindre l’aigua per a quan no plovia i el riu s’assecava”.

Aguado subratlla que “un pacte assenyat, basat en conclusions tècniques i allunyat de capritxos ideològics, resulta més si cap ineludible sota els efectes del canvi climàtic que ja comencem a sentir. És de demagogs que es perda una gota d’aigua al mar mentre hi haja un camp que no puga tirar avant per la sequera. Els polítics tenen l’obligació de solucionar els problemes de la població i han d’aplicar la solució més eficaç i eficient. Això serviria, a més, per a omplir aqueixa Espanya buidada a través de la potenciació de l’agricultura de regadiu, unida a l’aposta per la tecnologia, les comunicacions i altres mitjans productius. Recursos i possibilitats hi ha, el que necessitem és menys xerrameca i més gestions que servisquen a la gent que han de servir i resolguen el problema hídric a l’Espanya seca”.