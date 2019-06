Connect on Linked in

L’organització agrària sol·licita una reunió amb el president de la Generalitat i la consellera d’Agricultura per a entregar-los el document i exposar les seues prioritats per a la nova legislatura

AVA-ASAJA remetrà a les autoritats polítiques el seu manifest en defensa de la citricultura després d’aconseguir l’adhesió de destacades entitats de la societat civil

Quasi un centenar de destacades entitats i personalitats de la societat civil valenciana s’han sumat al manifest en defensa del futur de la citricultrua valenciana que va elaborar i va difondre l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) el mes d’abril passat.

Després del rotund suport social obtingut pel document aquesta organització agrària ha decidit remetre’l a les principals autoritats polítiques tant de l’àmbit autonòmic com espanyol i europeu. Entre els seus destinataris figuren el president de la Generalitat, Ximo Puig, i l’acabada de nomenar consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, als qui s’ha solitado, a més, una reunió per a entregar-los el document en mà i exposar-los les prioritats de AVA-ASAJA en matèria agrària ara que arranca la nova legislatura.

El manifest també serà enviat al ministre d’Agricultura, Luis Planas, a tots els grups polítics amb representació en Les Corts Valencianes, als europarlamentaris espanyols vinculats amb les qüestions agràries, al Copa-Cogeca (entitat que agrupa les organitzacions i cooperatives europees del sector agropecuari), a la Representació Permanent d’Espanya davant la UE (REPER), i a responsables de les direccions generals d’Agricultura i Comerç de la Comissió Europea.

Entre les personalitats, institucions i organitzacions valencianes que han subscrit el manifest en defensa del futur del sector citrícola promogut per AVA-ASAJA destaquen, dins de l’àmbit empresarial, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la Cambra de Comerç de València, l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (ASUCOVA), signatures tan rellevants com El Corte Inglés o Consum, l’Associació de Venedors del Mercat Central de València i un gran nombre de comunitats de regants, cooperatives, gremis i federacions empresarials de diversos sectors.

Tampoc ha faltat el suport explícit de les universitats valencianes: la de València, la Politècnica d’aqueixa mateixa ciutat (UPV) i el CEU-Sant Pau Cardenal Herrera, al costat d’alguns dels col·legis professionals més destacats. Dins de l’àmbit acadèmic sobreïx igualment l’adhesió del professor de Microbiologia de la Universitat d’Alacant, descobridor del revolucionari sistema d’edició genètica CRISPR/Cas 9 i candidat al premi Nobel, Francisco Martínez Mojica, i la del conegut professor de Biotecnologia de la UPV, José Miguel Mulet.

Els associacions de consumidors AVACU i Tyrius, així com el sindicat UGT-PV, figuren igualment entre els signants. Institucions culturals de llarga història com l’Ateneu Mercantil de València, la Reial Societat Valenciana d’Agricultura i Esports, Lo Rat Penat, Acció Cultural o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana són d’altres entitats que s’han sumat al document en defensa de la citricultura. També ho han fet, dins de l’apartat cultural, el exdirector de la Tate Modern, Vicente Todolí, l’escriptor i periodista, Emili Piera, la cantant i compositora, Soledad Giménez, i el comunicador Eugeni Alemany, entre altres.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assenyala per part seua, que “abans de res vull agrair molt sincerament el suport inestimable que amb la seua adhesió al manifest estan prestant totes les entitats i persones que l’han signat a una activitat que continua sent un suport bàsic per al desenvolupament de l’economia valenciana en el seu conjunt”. En aquest sentit, Aguado apel·la “a la necessitat que la societat civil treballe unida en aquells assumptes que la concerneixen directament i que, com en aquest cas, té un valor estratègic, patrimonial i cultural de primer ordre que no podem continuar malbaratant de forma miserable. Per això, i després d’una de les pitjors campanyes citrícoles de tota la història, ha arribat el moment que els polítics ens escolten, ens prenguen de debò i es posen a la feina”.