AVA-ASAJA s’adhereix a la mobilització en protesta per les obres de la CV-500 que agreujaran el trànsit

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) s’adhereix a la mobilització convocada divendres que ve 8 de novembre a València per part de veïns, hostalers, comerciants i altres col·lectius socials de les pedanies i pobles del sud de València en protesta per les obres que projecta la Conselleria d’Obres Públiques en el traçat de la CV-500 o carretera del Saler.

L’organització agrària donarà suport a aquesta protesta amb la participació de desenes d’agricultors que portaran les seues maquinàries, ja que la mateixa consistirà en una marxa de tractors, vehicles comercials i motos que partirà a les 9 hores des de la Ciutat de les Arts i les Ciències i, després de circular per algunes de les principals artèries de València, es concentrarà a les 10 hores en la Plaça de l’Ajuntament.

El responsable de la sectorial de l’Arròs de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, alerta que “l’autovia del Saler, lluny de ser una via conflictiva o anòmala dins del Parc Natural de l’Albufera, constitueix l’eix vertebrador del trànsit en la zona i, en el cas del sector agrari, és l’única que els agricultors tenim per a arribar als nostres camps. En l’anterior legislatura, el Consell ja va provocar importants trastorns en la circulació i va augmentar el risc d’accidents mitjançant una ampliació tant del voral com dels carrils bici. De fet, va convertir la ruta en pràcticament intransitable per als tractors i recol·lectores d’arròs de major grandària. Si ara Obres Públiques portara a terme els seus nous plans, els problemes de circulació s’agreujarien encara més”.

Minguet coincideix amb la resta d’afectats a reclamar a l’administració autonòmica que “millore aquesta infraestructura essencial per al parc natural però sense oblidar a les persones que viuen en ell i sense perjudicar les diferents activitats econòmiques que afavoreixen la preservació d’aquest”.