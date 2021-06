AVA-ASAJA valora la fi del “abús” aranzelari dels EUA i demana a la UE que compense al sector agrari

Connect on Linked in

Lamenta la “injustícia” que els agricultors europeus hagen sigut els perjudicats per una disputa aeronàutica on totes dues parts havien comés el mateix delicte

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora positivament la treva de cinc anys que han aconseguit Estats Units (els EUA) i la Unió Europea (UE) per a suprimir els aranzels als productes agroalimentaris perquè es tractava d’un “abús i fruit d’una injustícia” on els agricultors europeus són els que han pagat els plats trencats per una disputa aeronàutica en el qual totes dues parts havien comés el mateix delicte.

En aquest sentit, AVA-ASAJA demana a la UE que compense a través de mesures de suport als sectors agraris valencians i espanyols que s’han vist greument perjudicats per aquesta guerra comercial deslligada per causes alienes.

Els aranzels del 25% impostos des de 2019 als cítrics han acabat reduint a zero les exportacions de clementines des del port de Castelló rumb als EUA. De cara a la pròxima campanya, l’organització preveu serioses dificultats per a reconquerir aquest mercat pel terreny perdut durant aquests anys enfront de països tercers com el Marroc. Els enviaments espanyols de vi amb destinació als EUA han baixat a la meitat, passant d’unes vendes anuals de 283 milions a 139 en la passada campanya. Pitjor comportament han tingut les exportacions d’oli, que s’han desplomat un 80% durant aquest conflicte en el qual era el segon importador mundial després d’Itàlia.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lamenta que “la solució diplomàtica que hem demanat tot aquest temps no haja arribat fins que la UE tenia llum verda per part de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) per a contrarestar amb aranzels per valor de 3.300 milions de dòlars en productes de tota mena entre els quals, sorprenentment, Brussel·les no havia inclòs a l’ametla malgrat l’extraordinari impacte que tenen les importacions californianes sobre la rendibilitat dels nostres productors. Ens alegrem del gir que ha donat l’Administració Biden perquè els EUA és un mercat molt interessant amb 328 milions de consumidors potencials, però la UE ha de demostrar una major defensa i sensibilitat cap als interessos dels seus agricultors i ramaders”.