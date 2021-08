AVA-ASAJA valora les noves obres però exigeix al Govern la modernització de regadius en tota la ARJ

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora de manera molt positiva les obres de modernització de regadius que el Ministeri d’Agricultura, a través de la SEIASA, escometrà en la Séquia Real del Xúquer (ARJ) al seu pas pels termes municipals de Massalavés i Algemesí, però exigeix al Govern espanyol que complisca el compromís signat en el conveni d’Alarcón de tal manera que amplie com més prompte millor la modernització de regadius a tot l’àrea regable de la’ARJ.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, considera “una excel·lent notícia” aquesta inversió de 3,1 milions d’euros perquè “permetrà millorar la gestió hídrica a 2.900 agricultors en 830 hectàrees en els municipis de Massalavés i Algemesí (La Ribera Alta). L’estalvi d’aigua no sols afavorirà una important rebaixa en un dels costos de producció més determinants en el sector agrari, sinó que també facilitarà que aqueixos recursos que a partir d’ara no s’utilitzen acaben tenint una incidència beneficiosa sobre el manteniment mediambiental del parc natural de l’Albufera”.

Ara bé, Aigualit recorda al Govern central que “això únicament és un pas dins del camí més ampli que ha de recórrer i al qual es va comprometre en la signatura del conveni d’Alarcón. Només demanem que complisca la seua paraula i acabe d’una vegada per sempre la modernització en tot l’àrea regable de la Séquia Real del Xúquer. No pot ser que tants anys després encara queden milers de camps valencians amb reg a manta perquè no s’ha instal·lat el reg localitzat. Aquesta mesura, a més de constituir un compromís polític, resulta coherent amb la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic”.

AVA-ASAJA apunta sobre aquest tema que el Govern hauria d’aprofitar l’arribada de fons europeus a propòsit de la pandèmia –bona part dels mateixos van destinats a la SEIASA– per a agilitar totes les obres pendents de modernització de regadius en l’àmbit de l’ARJ.