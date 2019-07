Avança el projecte de l’IES Almussafes finançat per la Beca Dualiza Bankia

El centre ha inclòs en la investigació els projectes de final de cicle de dos alumnes de Mecatrònica Industrial, Manuel Godoy i Sergio Catalá



La iniciativa, titulada ‘‘Sistema de Regulació i Control Intel·ligent’, compta amb el suport de Siemens, AVIA i l’Ajuntament de la localitat



El següent pas del procés és provar l’algorisme obtingut en un entorn real per a aconseguir la seua aplicació industrial



El mes passat juny, l’alumne Manuel Godoy, del cicle de Mecatrònica Industrial de l’IES Almussafes, va defensar el seu Projecte Final de Cicle, un treball que forma part de la investigació ‘Sistema de Regulació i Control Intel·ligent’ i que està finançat per les Beques Dualiza Bankia 2019. El document, que inclou el seu corresponent Pla de Màrqueting Associat, compta amb el suport de l’empresa Siemens, l’associació empresarial AVIA i l’Ajuntament d’Almussafes.



Després de l’aprovació el passat mes de març del projecte d’investigació proposat pel professorat de l’IES Almussafes, consistent a investigar un sistema de regulació i control alternatiu al PID i basat en Intel·ligència Artificial, l’IES Almussafes ja ha començat la cerca d’una solució factible amb aplicació industrial. Per a això, el centre ha integrat el Projecte Final de Cicle de Mecatrònica Industrial de l’alumne Manuel Godoy en aquesta investigació, que va començar el curs passat amb el Projecte Final de Cicle de Sergio Catalá, també alumne d’aquest itinerari formatiu. En aquella ocasió, es va demostrar que existien diferents equacions de plans que podien satisfer el problema de regulació que fins ara s’està resolent mitjançant PID.



Ara, s’ha buscat un algorisme que fóra capaç de trobar, de forma autònoma i intel·ligent, l’orientació d’aquest pla de forma ràpida i eficaç. Per a això, s’ha simulat el comportament d’un depòsit al qual entra aigua amb un cabal variable i desconegut, en el qual es vol mantindre una altura de líquid constant. Per a aconseguir aquest objectiu, es compta amb una vàlvula el percentatge de la qual d’obertura està regulat pel controlador a investigar.



Segons els responsables del projecte, els resultats són “molt satisfactoris”, atés que s’ha aconseguit obtindre una regulació estable de l’altura del depòsit en un temps de proves de l’algorisme d’aproximadament 30 segons, durant els quals el depòsit no ha arribat en cap moment a vessar, independentment del cabal d’entrada.



Aquests avanços es consideren més que suficients per a donar-li una aplicació a nivell industrial. El principal avantatge del nou sistema enfront del PID és que aquest aprén de forma totalment autònoma, de manera que no és necessari cap mena de coneixement per part de l’operari que aplique el procediment de regulació.



El següent pas és provar l’algorisme en un depòsit real per a veure si el seu comportament simulat es compleix en aquest entorn. Per a això, l’IES Almussafes ja està tramitant l’adquisició d’un autòmat Siemens S7-1500, de dues pantalles tàctils i de tot el material necessari per a la construcció del tanc.



De la mateixa manera, s’està establint contacte amb diferents empreses del sector del màrqueting perquè impartisquen un curs a l’alumnat de Gestió Administrativa, una mesura amb la qual es pretén elaborar un Pla de Màrqueting que facilite la comercialització del sistema de regulació obtingut.