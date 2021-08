Baixa dràsticament la presència Covid en les aigües de València

Print This Post

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valia, ha manifestat que les anàlisis en aigües residuals per a la detecció de coronavirus a la ciutat de València, que es realitzen des del principi de la pandèmia des de l’Ajuntament de València a través del conveni amb Global Omnium, han detectat durant el mes d’agost una disminució dràstica del virus a la ciutat

La disminució en els registres ha sigut progressiva durant els tres mesuraments realitzats del mes d’agost

Per a la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, la tendència d’agost de la presència de coronavirus en les aigües residuals a València és molt positiva perquè s’ha aconseguit disminuir a la quarta part els nivells detectats a la fi del mes de juliol, fruit de les restriccions, de la conscienciació de la ciutadania, i també de la menor mobilitat a la ciutat durant aquestes setmanes d’estiu

La part més positiva se l’emporten les poblacions del Sud que en la seua majoria han donat un resultat negatiu després de l’anàlisi de les seues aigües

L’Ajuntament fa molts mesos que fa el seguiment de les aigües residuals per tal de determinar quina pot ser la situació real de la ciutat en incidència de contagi, i com una forma més d’augmentar la seguretat en les zones on la presencia covid siga més intensa