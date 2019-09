Balanç positiu del voluntariat forestal per a la prevenció d’incendis forestals d’Alzira

Print This Post

Han participat més de 40 voluntaris de 9 nacionalitats

L’Ajuntament d’Alzira fa un balanç molt positiu del programa de voluntariat forestal en matèria de prevenció d’incendis. El grup de voluntaris participants, que prompte acabarà la seua tasca ha realitzat tasques de vigilància, informació i avís al llarg de tot l’estiu.

Este programa ha estat iniciativa de l’associació Interpreta Natura, que mitjançant una subvenció de la Generalitat Valenciana i la coordinació conjunta amb la regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alzira, es va iniciar el 22 de juliol i estarà actiu fins al 30 de setembre, període de màxima perillositat per risc alt i extrem de incendi forestal.

La participació ha sigut superior als 40 voluntaris, destacant la internacionalitat d’estos, que provenien de 9 països diferents (Rússia, el Senegal, l’Argentina, Colòmbia, l’Uruguai, l’Índia, Eslovàquia, Polònia, Egipte i Espanya). Quant a la participació espanyola, destacar la presència de voluntaris d’Alzira, València, Algemesí, Carcaixent i Astúries.

La tasca principal del voluntariat ha sigut la vigilància i prevenció d’incendis forestals, en punts fixos i en desplaçaments per a conéixer el terreny en cas emergència. A més, els voluntaris han rebut jornades específiques de formació per adquirir les habilitats necessàries per al correcte acompliment de les seues funcions.



La vigilància i prevenció ha consistit en detecció i avís al 112 davant qualsevol indici d’incendi o infracció ambiental; tasques de neteja, podes i regs auxiliars; control i vigilància de les cremes agrícoles; inventari de punts conflictius i/o perillosos; presència i dissuasió.

S’ha treballat de forma coordinada, Ajuntament i voluntaris, per a poder cobrir millor la zona, i fer una vigilància fixa al paratge de la Casella especialment els dies de risc extrem per incendis forestals. A més, s’ha portat a terme vigilància en ruta els dies de risc baix-mitjà i alt als entorns de la Barraca d’Aigües Vives, Valletes de Bru i Gallo, la Murta, la Muntanyeta i la Garrofera.

La ràpida detecció d’indicis i l’avís immediat als serveis d’emergència és de gran importància en l’extinció dels xicotets incendis, per evitar mals majors, tal com declara Pep Carreres, regidor de l’Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alzira.

“Amb experiències com esta, s’ha contribuït que no es produïra cap gran incendi forestal al nostre terme, este estiu. Els voluntaris han detectat alguns conats d’incendi tant al nostre terme com als veïns i han avisat ràpidament els serveis d’emergència perquè actuaren.”

Des de la Regidoria competent s’ha fet un balanç clarament positiu perquè els voluntaris han contribuït significativament a la prevenció d’incendis, vigilant, dissuadint, informant i eliminant residus i a més, ºs’ha aconseguit sensibilitzar part de la població.

“Esperem repetir l’experiència l’any que ve, quedant-nos el repte d’incrementar la participació de totes les persones i associacions sensibles al medi ambient del nostre municipi”, assegura Carreres.