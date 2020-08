Barceló: “Es limitaran les visites i eixides en les residències de municipis en els quals la pandèmia tinga major incidència”

Connect on Linked in

La consellera de Sanitat ha alertat que s’han multiplicat els casos de coronavirus relacionats amb reunions familiars i d’amics

La Comunitat Valenciana suma 177 nous contagis i 110 altes en l’última jornada

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comparegut aquest dijous en roda de premsa per a explicar les últimes dades de la incidència de coronavirus en la Comunitat Valenciana.

Barceló ha anunciat que s’han adoptat una sèrie de mesures per a aquelles residències de majors que es troben en departaments de salut o municipis en els quals la pandèmia té una major incidència. D’aquesta manera, es limitaran les visites i les eixides, una decisió que “estarà sempre justificada mitjançant un informe epidemiològic i s’aprovarà una resolució en cadascun dels centres on l’estudi indique que cal suspendre aquestes visites”.

Al mateix temps, la consellera ha volgut alertar que s’han multiplicat els casos de coronavirus relacionats amb reunions familiars i d’amics. El 47,9% dels brots s’ha originat en l’àmbit social, seguit pels associats a espais d’oci (15,5%) i els associats amb l’àmbit laboral (15,5%). En aquesta línia, Barceló ha destacat que el major nombre de casos pertanyents a brots se situa en la franja d’edat d’entre 15 i 34 anys (54,4%), seguit del grup d’edat de 35 a 64 anys (29,5%).

D’altra banda, Ana Barceló ha assenyalat que, pel que fa a les dades de l’últim mes, el 37,7% dels casos correspon a persones asimptomàtiques, “la qual cosa demostra que tant el rastreig de contactes com el seguiment de brots i de casos positius estan donant els seus fruits”.

A més, la consellera ha informat que la franja d’edat d’entre 20 a 29 anys ha sigut la que ha registrat un major nombre de positius, la qual cosa ha provocat també que els casos no siguen de tanta gravetat, ja que els joves presenten quadres més lleus perquè, encara que hi ha excepcions, no solen presentar patologies prèvies que puguen agreujar el seu estat de salut. Encara així, un 6,1% dels contagiats d’entre 20 i 29 anys han sigut hospitalitzat i un 037% ha hagut de ser traslladats a UCI. No obstant això, el major percentatge de, ingressos hospitalaris continua produint-se entre els majors de 70 anys. “Per això -ha assenyalat Barceló- vull fer una crida a la cautela i a la prudència, especialment en el segment de la població jove, ja que és precisament aqueix sector de la població el que s’ha convertit en el principal transmissor dels nous casos”.

Sanitat demana la col·laboració dels ajuntaments

La Conselleria de Sanitat s’ha dirigit als ajuntaments de la Comunitat Vaelnciana per a sol·licitar-los la seua col·laboració perquè vigilen molt de prop les reunions familiars i les trobades o esdeveniments populars que es desenvolupen en els seus municipis.

En aquells actes l’afluència dels quals estiga previst que se supere una participació de 50 persones, l’autorització estarà supeditada a la prèvia posada en coneixement per part de les persones organitzadores a l’autoritat municipal. En cas que se supere el número de 150 persones, a més serà necessària l’autorització municipal, que decidirà en funció de la situació epidemiològica del moment. A més, l’organització haurà d’establir les suficients mesures de seguretat d’acord amb les especificacions i exigències tècniques. En tots els esdeveniments populars, siga com siga l’afluència prevista, tant en espais a l’aire lliure com en llocs tancats, s’establirà la delimitació de l’espai màxim amb un límit d’aforament del 75 per cent.

Així mateix, s’han d’assenyalar els llocs on poden situar-se les persones participants i els llocs que han de romandre lliures per a assegurar el compliment de la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig, excepte en el cas de convivents. L’ús de la màscara serà obligatori en tot moment i l’organització facilitarà a les persones assistents gels hidroalcohólicos desinfectants.

Actualització de la incidència del coronavirus

La Comunitat Valenciana ha registrat des de l’actualització d’aquest dimecres 177 nous casos per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 14.452 persones.

Per províncies, el nombre de nous casos és el següent: 8 a Castelló (1.909 en total); 44 a la província d’Alacant (4.790 en total); 125 a la província de València (7.747 en total, ja que s’han reassignat 5 casos anteriors) als quals cal sumar 6 casos sense assignar.

D’altra banda, s’han donat 110 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 18.997 persones: 2.713 a Castelló; 6.291 a Alacant; i 9.975 a València, a més de 18 casos no assignats.

D’aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 1.945 casos, la qual cosa suposa un 8,67% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 130 persones ingressades: 10 a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 46 a la província d’Alacant, d’ells 7 en l’UCI; i 74 a la província de València, 5 d’ells en UCI.

No s’ha registrat cap defunció per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions es manté en 1.481 persones: 227 a la província de Castelló, 516 en la d’Alacant i 738 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 621.666, de les quals 486.876 han sigut a través de PCR i 134.790 mitjançant test ràpid.

Actualització de la situació en residències

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 16 residències de majors (8 a la província d’Alacant i 8 a la província de València), 2 residències de persones amb diversitat funcional a la província d’Alacant i 2 centres de menors a la província de València.

– Residents nous positius: 1

– Treballadors nous positius: 3

– Residents morts: 0

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari només 2 residències en la Comunitat Valenciana: 0 a la província de Castelló, 1 a la província d’Alacant i 1 a la província de València.

Actualització brolles de coronavirus

Nous brots:

· Castalla: 5 casos. Àmbit social

· Castelló de la Plana: 5 casos. Oci

· València: 4 casos. Àmbit laboral

· València: 3 casos. Nosocomial

· València: 3 casos. Oci

· Burjassot: 3 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social

· Mislata: 3 casos. Àmbit laboral

· València: 3 casos. Origen extracomunitari

· València: 3 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen extracomunitari

· València: 3 casos. Àmbit laboral

· Benidorm: 3 casos. Oci

· la Vila Joiosa: 3 casos. Oci

· Burjassot: 6 casos. Origen social

· Manises: 7 casos. Origen social

