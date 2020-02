Barrachina denuncia que els grups del Botànic es neguen a donar suport a les reivindicacions agrícoles en les Corts

Connect on Linked in

Els grups del Botànic es neguen a signar una declaració institucional en Les Corts amb els mateixos quinze punts de la manifestació del divendres passat

El portaveu d’Agricultura acusa el Botànic d’enganyar als agricultors i ramaders

El Portaveu d’Agricultura del Grup Popular en les Corts, Miguel Barrachina, ha denunciat que els grups del Botànic es neguen a donar suport a les reivindicacions agrícoles en Les Corts.

El diputat popular ha lamentat que “els grups del Botànic hagen rebutjat una declaració institucional per a recolzar als agricultors i ramaders que es van manifestar massivament a València. El text recollia estrictament els quinze punts de la manifestació. Cap grup del Botànic ha volgut subscriure’l a excepció dels grups que estem en l’oposició. Els diputats de l’esquerra no van tindre cap problema a posar-se darrere de la pancarta i de fotografiar-se. El divendres va haver-hi abundància de polítics del PSOE, Compromís i Podemos que ara no volen subscriure un document, una declaració institucional en Les Corts perquè de manera unànime siguen secundats per tots”.

Miguel Barrachina ha afirmat que “cal recordar que l’eslògan de la manifestació del divendres era ‘Ja n’hi ha prou d’enganys a agricultors i ramaders’. El primer engany ha tingut lloc hui, als cinc dies. Aqueix text amb les quinze propostes de la multitudinària tractorada del passat dia 14 desgraciadament ha sigut desatés pels grups que hui ocupen el govern valencià, els del Botànic”.

Entre els punts recollides se sol·licitava, entre altres coses, “un pressupost digne, mesures fiscals necessàries, evitar les pujades del 20% en les assegurances agrícoles…. Cap d’aqueixes mesures volen que siga atesa”.

Barrachina ha manifestat que “només han explicat que no estan d’acord amb el text, però bé que es van fotografiar amb aqueixos punts i que fins i tot la vicepresidenta del Consell va lluir un cridaner jupetí de suport”.

El portaveu popular ha anunciat que “ara el PP transformarà aqueixa declaració institucional en forma de propostes sol·licitant, principalment que el govern rebaixe costos, ja que el 40% dels costos li’ls queda Hisenda via gasolina, impostos, etc…. Els costos dels agricultors, salarials, de Seguretat Social, es multipliquen. El marge agrícola depén del preu i de les despeses, multiplicats amb mesures governamentals inadequades per al sector. Presentarem iniciatives en aquest sentit”.