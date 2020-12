Bastidas afirma que “2020 ha sigut un any nefast en les residències” i demana “transparència” en el pla de vacunació

Connect on Linked in

Elena Bastidas denuncia l’ajornament de la vacunació en algunes residències sense previ avís fins al dia 4

La vicesecretària general del PPCV, Elena Bastidas, i responsable de polítiques socials ha afirmat que “2020 ha sigut un any nefast en les residències de majors” i ha exigit hui “transparència i un pla de vacunació concret” davant el desconcert en les residències i l’opacitat de Puig i Oltra.

La també responsable de polítiques socials, Elena Bastidas, ha fet balanç en roda de premsa de l’any en termes socials. “Les xifres de 2020 són descoratjadores amb unes llistes d’espera en dependència disparades. Hi ha 22.000 dependents en llistes d’espera, 5.000 menys des de gener, però aquesta reducció ha sigut a costa de la seua defunció. És dramàtic traure pit com fa Oltra. En 2015 hi havia 19.000 persones en llistes d’espera, hui hi ha un 21%. Som els tercers per la cua a nivell nacional en resolucions per dependència. A més, el govern d’Espanya deu 300 milions d’euros en dependència. Això fa que la situació siga preocupant”.

En aquest sentit, Bastidas ha demanat “un pla de xoc per a reduir dràsticament eixes llistes d’espera insuportables en la línia del proposat pel PP: reforç de personal, assegurar pagaments a ajuntaments i accelerar la tramitació. Es tracta d’injectar recursos econòmics i més personal per a agilitar els tràmits”.

Elena Bastidas ha assenyalat que “hi ha 1,3 milions de valencians en risc de pobresa, d’aquests 520.000 en pobresa extrema. Són dades *precovid. A les entitats no sols no els paguen el que els deuen sinó que fins i tot els han rebaixat o suprimit ajudes com a Casa Caridad amb 100.000 euros menys en 2021 o Ciutat de l’Esperança. A més, l’ingrés mínim vital només arriba al 13% del conjunt de peticions. El panorama és desolador. Mentre el Consell s’ha pujat d’amagatons el 2% del sou, suprimeixen ajudes i no paguen a la gent que atén els més necessitats”.

La portaveu popular també s’ha referit als majors en residències. “Han mort 800 persones en les residències de la Comunitat Valenciana, més de 200 des que demanem test periòdics en les residències. Si hagueren atés aquesta reclamació de garbellats generals, potser algunes es podien haver evitat. 99 residències amb brots i 28 intervingudes”.

Bastidas ha denunciat que “no es coneix el pla de vacunacions. Puig hauria de donar-ho a conéixer, perquè les residències estan desconcertades. Des del PP hem demanat la compareixença de Barceló i d’Oltra perquè expliquen el pla per a les residències, on segueixen sense proves massives i sense conéixer el pla de vacunació”.

Així, ha explicat que “hui mateix han ajornat la vacunació en algunes residències que estaven esperant-la i l’han posposada al dia 4. No s’estan vacunant i no se sap per què. Les que estaven previstes per al dia de hui s’han ajornat. Volem saber quin és el pla perquè hi ha falta de comunicació i obscurantisme en la senyora Oltra”.

Així mateix, Bastidas ha indicat que “en la residència de Carlet el personal de reforç està treballant sense contracte i porten dos mesos sense cobrar. Es tracta de 4 infermeres, 12 auxiliars i almenys deu persones de neteja. És incomprensible que estiguen treballant sense contracte. Faig una crida per a evitar aqueixa situació d’aqueixos treballadors sense contracte en una residència pública, atemptant contra els seus drets laborals. Si no signen el seu contracte no el cobren”.

“Per a l’any vinent demanem en l’àmbit social una consellera a temps complet, que es dedique i se centre en les seues àrees de gestió perquè a la vista de les dades té molta tasca per davant. Una consellera compromesa amb els més vulnerables de la Comunitat, no sols només de boca”, ha afegit.

Finalment, Elena Bastidas ha lamentat que la Comunitat Valenciana en aquests moments tinga el rècord d’incidència acumulat per la pandèmia. Demanem a Puig que reaccione davant aquesta situació perquè la situació real és de col·lapse en l’atenció primària”.