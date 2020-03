Belda: Aquesta crisi no es resol amb actituds totalitàries com la de l’Alcalde

Print This Post

Davant el vil acte de difamació dut a terme en el diad’ahir sobre la meua persona i el secretari del grup municipal de VOX, em veig en l’obligació d’emetre el següent comunicat:



En el matí d’ahir vaig rebre per comunicació interna un escrit signat per l’alcalde en el qual sota l’empara una suposada mesura comunicada pel Ministeri de Sanitat em prohibia l’entrada al consistori, perquè tenia indicis que havia entrat en contacte amb uninfectat i sense tan si més no preguntar-me res sobre aquest tema,va prendre semblant decisió.



Mesura presa sota l’empara de cap recomanació de les administracions competents en aquesta contenció. No content amb això i amb l’únic

propòsit de danyar-me personalment i assenyalar-me davant la societat com un empestat el gabinet de premsa de l’Ajuntamentva emetre una nota de premsa amb aquesta informació i “fonts de l’Ajuntament” es van encarregarde lliscar el meu nom i del meu company a la premsa.



Lluny d’actuar amb cautela, amb la finalitat de no generar alarma entre la població tal com recomanen tots els organismes públics, el nostre alcalde difon amb la seua acció falsedats i faules pròpies de les propagandes totalitàries.



Belda: Aquesta crisi no es resol amb actituds totalitàries comla de l’Alcalde

Secretaría Municipal de VOX – Sant Roc,6, 46600, Alzira A cap altre treballador de l’Ajuntament se li hapreguntat si ha estat en els últims 15 dies a Itàlia o en alguna altra zona de risc, a mi i al meucompany se’ns ha assenyalat públicament només per pertànyer

a un altre partit polític.



Pitjor virus que el COVID-19 és el totalitarisme que està demostrant amb cada acció el nostre primer edil, i el pitjor de tot que no hi ha vacuna contra la intransigència, laincompetència i el menyspreu dels drets

individuals vulnerats fefaentment per aquest

“polític” mediocre.



En política hi ha línies que no es poden sobrepassar i menys encara escudant-se en “raons de seguretat i protecció de la salut de les persones” quan el que realment subjau és la intenció de marcar i estigmatitzar

a les persones públicament amb la finalitat de segregar-los de la resta i això em recorda al hexagrama groc amb el qual els nazis marcaven als jueus i a l’ètnia gitana.



En el dia de hui he acudit a l’ambulatori que em correspon i m’han fet el test preceptiu per a detectar el COVID- 19 en el meu organisme i ha donat

negatiu.



Davant aquesta actitud tan rèptil em veig en l’obligació d’estudiar amb l’equip jurídic del meu partit la possibilitat de presentar una denúncia davant el jutjat pels possibles delictes que es puguen dirimir de les injustes actuacions.



Tan sols em resta donar les gràcies públicament als professionals mèdics que m’han atés i felicitar-los pel seu treball en benefici de la societat i la salut pública.