Beneixida inverteix 120.000 euros en la remodelació de la xarxa d’aigua potable del municipi

L’Ajuntament de Beneixida ha treballat durant l’Estat d’Alarma en la instal·lació d’una renovada xarxa d’aigua potable i en les millores de l’antic sistema amb la finalitat d’oferir una xarxa molt més adaptada a les necessitats actuals i amb la intenció d’estalviar aigua i evitar les avaries que estava tenint l’anterior xarxa, que a vegades experimentava talls inoportuns del subministrament. En total, el municipi ha escomés reformes en diferents punts i la inversió total en les obres ha resultat de 120.000 euros, que ha permés la neteja i reparació interior i exterior del depòsit situat en el cim de la muntanya de la partida “La Mola” a Alcàntera de Xúquer. A més, també ha servit per a col·locar un depòsit de suport de 12.000 litres i una bomba de 20 CV que faça els treballs de manteniment dels depòsits, així com un sistema bypass en les canonades amb la intenció de complir amb aquest propòsit.

També s’ha instal·lat un equip de osmosis per a la millora de la qualitat de l’aigua i dos variadors de velocitat per a les dues bombes existents amb l’objectiu d’obtindre un millor control del cabal d’impulsió als depòsits. Entre les remodelacions que ha realitzat el consistori també es troben la substitució de l’actual quadre general de distribució i la col·locació dels elements de control i protecció necessaris per al correcte funcionament de les instal·lacions i, finalment, la reparació de l’edifici en el qual està instal·lat el propi quadre general de distribució en el qual s’ha dut a terme una adequació del sòl i en el qual també s’han pintat les parets interiors. “L’objectiu d’aquesta reforma és que el nostre municipi tinga aigua de qualitat i dins d’un subministrament adequat i modern. L’accés a aigua potable és un dret bàsic per a tots i exerceix un paper fonamental en la vida i la preservació de la salut pública i per això la gestió local és clau cada vegada més en relació al servei de subministrament i sanejament d’aigua i ací estarà sempre perquè als veïns de Beneixida mai els falte aquest bé essencial”, assenyala Begoña Lluch, alcaldessa del municipi.