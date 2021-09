Benestar Social augmenta les ajudes d’emergència i ja ha transferit 314.000 euros a la ciutadania en situació de vulnerabilitat de Paiporta

Print This Post

Durant el primer semestre de 2021, s’han atorgat 308 ajudes per valor de 314.696,55 euros. El pressupost total per a enguany ascendeix a 527.283 euros. «L’objectiu és pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia», afirma el regidor, Rafa Gadea

L’Ajuntament de Paiporta ha transferit durant el primer semestre de 2021 un total de 308 ajudes d’emergència per valor de 314.696,55 euros. D’acord amb les dades de la Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública, s’ha executat ja el 59,68 % dels 527.283 euros pressupostats per a enguany.



Aquesta reserva per a ajudes d’emergència és la més alta en la història de Paiporta, i contrasta amb els fons destinats pels governs anteriors. De fet, aquesta xifra triplica la quantitat destinada a ajudes per l’Ajuntament en l’exercici 2014, que aleshores va ser de 159.735 euros per a tot l’any.



Per al regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, «aquestes xifres refrenden l’aposta decidida del govern de Paiporta de pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia, de no deixar-se ningú enrere, de rescatar aquelles persones que s’han vist més afectades per les conseqüències econòmiques de les restriccions, i aquesta és una aposta que es manté enguany, i que continuarà en el futur».



Gadea ha afegit que «aquesta mobilització de fons sense precedents sols és possible amb la iniciativa política de l’equip de govern, i amb el treball i compromís de les treballadores i treballadors de l’Ajuntament, que han sigut capaços de tramitar en temps rècord ajudes molt necessàries per a les persones en situació de vulnerabilitat».



La comparativa d’execució del pressupost d’ajudes d’emergència respecte d’exercicis anteriors també mostra com s’ha incrementat aquesta partida, ja que les quantitats dels primers semestres entre els exercicis 2017 i 2019 han oscil·lat entre els 123.000 i els 170.000 euros. Ja al 2020, les transferències ascendiren a 380.000 euros a meitat d’any, el triple que al 2017. Enguany, el volum de tramitació pràcticament també s’ha triplicat respecte de la mateixa data.



Respecte del tipus d’ajudes que s’han prestat al 2021, la major part de les 308 atorgades corresponen a la renda bàsica municipal, seguida de les transferències per a l’ús habitual de vivenda i subministraments, ajudes per a l’escoleta, necessitats bàsiques d’alimentació, lloguer i hipoteques, programes d’intervenció i altres despeses urgents.



Aquestes xifres indiquen com la Regidoria de Benestar Social ha realitzat un esforç extraordinari condicionat pels efectes de la pandèmia, que va viure el seu punt més cruent al 2020, i que s’ha mantingut al llarg de la primera meitat de 2021 i continuarà fins a finals d’any.