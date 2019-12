Benetússer acull el clínic de futbol femení “Valenta” de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Benetússer acollirà el pròxim 23 de gener el clínic “Valenta” que organitza la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. L’esdeveniment s’uneix a les accions s’estan duent a terme des de fa tres temporades per part de la Va unir Benetússer Favara CF, en col·laboració amb les regidories d’Esports i Igualtat de l’Ajuntament de Benetússer, per al foment del futbol femení.

La jornada començarà a les 17.30h amb una xarrada dels tècnics, seleccionadors i jugadores de la Selecció Valenciana de futbol. Posteriorment es realitzarà una sessió de metodologia dirigida pel cos tècnic de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Per a finalitzar hi haurà berenar i sessió d’entrenament amb partit entre les jugadores de la Selecció perquè ho presencien les xiquetes apuntades a l’esdeveniment.

L’objectiu principal els clínics “Valenta” és difondre el futbol femení entre xiquetes que no el practiquen habitualment, acostar a les xiquetes a les jugadores i tècnics de la Selecció Valenciana perquè vegen que és possible jugar al futbol i gaudir al màxim d’això i ajudar els clubs a crear nous equips de futbol femení. En el cas de l’Unió Benetússer Favara CF des de fa dos anys compta amb equip femení a la seua escola i aquesta temporada ha recuperat, després de molts anys, l’equip femení amateur. Des del club veuen aquesta activitat com una oportunitat per a fer créixer la seua secció femenina amb xiquetes de Benetússer o de municipis confrontants.

Per al regidor d’Esports de l’Ajuntament de Benetússer, Rafael del Riu, el clínic és “un pas més en l’objectiu, tant del club com del consistori, de consolidar el futbol femení en el municipi”. “Valenta” està dirigit a xiquetes de 8 a 14 anys. La inscripció és gratuïta i pot fer-se a través de la pàgina web de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (www.ffcv.es) o en les oficines de l’Unió Benetússer Favara CF en el poliesportiu municipal.