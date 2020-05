Benetússer crearà una comissió escolar sobre el COVID-19 per a coordinar accions educatives i reforça el programa d’absentisme escolar

Connect on Linked in

La ‘Comissió COVID-19’ valorarà les mesures i necessitats educatives de la població i implementarà accions de suport als centres i escolars

L’Ajuntament de Benetússer crearà una comissió escolar sobre el COVID-19 per a coordinar accions educatives amb els diferents centres escolars, AMPAS i els departaments d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament al costat de la Policia Local.

“Aquesta comissió de treball, dependent del Consell Escolar Municipal, avaluarà les manques educatives i aportarà solucions comunes a tots els estudiants, famílies i centres que s’han vist afectats per l’alerta sanitària” avança la regidora d’Educació, Ana Martín Valero.

En les pròximes setmanes serà convocada la comissió COVID-19 per a una primera reunió mitjançant videoconferència, amb la finalitat d’analitzar el treball que s’ha estat realitzant amb cadascun dels centres escolars i planificar accions per a aquest curs i el pròxim.

Des de la declaració de l’estat d’alarma l’Ajuntament el de Benetússer està treballant braç a braç amb els centres educatius per a detectar problemes i ajudar-los en les necessitats que pogueren sorgir. A aquest efecte, l’Ajuntament ha reforçat el programa d’absentisme escolar, ajudant els centres escolars a localitzar a diversos estudiants que, encara que no eren considerats com a absentistes, hi havia una dificultat per a contactar amb les seues famílies.

“L’Ajuntament ha emprat incomptables mitjans per a localitzar a aquestes persones, a través dels tècnics d’Educació, de la Policia Local, i fins i tot contactant amb altres municipis on s’han trobat als estudiants” comenta l’edil.

Segons recull el Pla de Recuperació Econòmica i Social de Benetússer es reforçarà durant tot l’any aquesta línia de treball coordinada amb els centres mitjançant la creació de la comissió COVID-19 la qual treballarà en coordinació amb la Comissió d’absentisme “per a procurar atendre millor l’educació dels escolars del municipi dins de les possibilitats actuals i intentar que els afecte el menys possible en els seus estudis”, finalitza l’edil.