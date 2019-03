Benetússer llança una campanya contra el masclisme i la LGTIfobia durant les Falles

Connect on Linked in

Benetússer ha llançat una campanya de sensibilització contra el masclisme i la LGTIfobia durant les festes falleres. S’han repartit cartells a cadascuna de les sis comissions falleres del municipi per a la seua col·locació en els casals així com en els centres escolars locals tant de Primària com de Secundària.

La campanya sorgeix des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament i segueix la línia de treball que s’ha realitzat enguany en els centres educatius des de les àrees d’Educació i Igualtat juntament amb els coordinadors i coordinadores d’igualtat dels propis centres. “Hem treballat durant aquest curs amb els escolars la sensibilització amb col·lectius com el LGTBI amb una valoració molt positiva per part dels centres. Per això creiem convenient continuar en els casals fallers per a donar continuïtat als valors que s’inculquen en els col·legis als nostres escolars”, explica Ana Martín, regidora d’Educació i Igualtat.