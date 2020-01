Benetússer millora el servei de jardineria i neteja amb l’adquisició de dos vehicles i una barredora 100% elèctrics

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Benetússer millora l’equipament de l’empresa municipal de neteja Benesermu amb l’adquisició d’una furgoneta, un camió i una barredora tots ells 100% elèctrics. A més, de l’estalvi energètic, aquest tipus de vehicles són totalment silenciosos amb el que permet fer treballs a primera hora del matí.

Gràcies a la furgoneta serà molt més còmode el transport de la hidrolimpiadora amb la qual compta l’empresa, així com del transport d’una altra mena d’eines voluminoses als llocs de treball. La barredora elèctrica millorarà l’eficàcia del servei de neteja viària, sobretot en les zones àmplies ja que pot treballar tant en carrers com en places. A més, millora l’eficàcia de l’escombratge ja que es pot aplicar aigua i desinfectants alhora que es realitza l’escombratge.

Finalment, el camió elèctric estarà dedicat al transport de tot tipus de residus provinents de la poda de l’equip de jardineria de Benesermu, la retirada d’estris o la realització de serveis puntuals per a l’Ajuntament.

“Benesermu és una aposta municipal per l’ocupació en el municipi i faltava l’empenyiment final que era dotar-los amb aquests vehicles per a donar un millor servei. Dins de les opcions que tenim en el mercat, créiem que l’Ajuntament de Benetússer havia de fer una aposta forta per la sostenibilitat i per un consum eficient i per això l’elecció dels vehicles elèctrics”, explica l’alcaldessa Eva Sanz.