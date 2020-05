Benetússer reforça els tractaments contra el mosquit tigre

Connect on Linked in

● El Ayuntamiento ha realizado un tratamiento con larvicidas para evitar la proliferación y lanzará campañas informativas para su prevención.

La Regidoria de Medi Ambient de Benetússer, ha començat una campanya d’accions preventives per a lluitar contra el mosquit tigre.

Un equip tècnic especialitzat en control de plagues i coordinat per l’Ajuntament ha efectuat un tractament sobre les larves del mosquit per a detindre la seua proliferació. Aquest s’ha aplicat en les zones més susceptibles d’allotjar el mosquit tigre, entre les quals es troben les fonts i, sobretot, el clavegueram. A més, s’ha realitzat en paral·lel la desinsectació i desratització que s’efectua cada mes. D’aquesta forma, s’evita l’aparició d’una altra mena d’insectes.

Mesures de prevenció del mosquit tigre

El mosquit tigre es reprodueix en punts d’aigua estancada, per la qual cosa pot donar-se la seua aparició en domicilis. Per aquesta raó, l’Ajuntament realitza campanyes informatives dirigides a la ciutadania per a conscienciar sobre les accions de prevenció. La norma essencial per a frenar la seua expansió és que la ciutadania revise les zones en les quals es puga acumular aigua, ja que aquest insecte necessita solament una xicoteta quantitat per a poder criar.

S’ha de parar atenció a les aixetes que degoten, als depòsits d’aigua sense ús, als objectes que poden acumular-la: poals amb *mochos, plats de test, depòsits d’aigualida d’aire condicionat, etc. D’altra banda, són importants accions com evitar la creació de zones entollades, renovar cada dos o tres dies l’aigua dels abeuradors de mascotes, tapar els buits dels arbres, i mantindre nets ho desguasses. També és important tapar amb teles les mosquiteres i espais com a fosses sèptiques, i tirar aigua almenys una vegada per setmana en els embornals o embornals de terrasses.

La campanya contra el mosquit tigre s’allargarà fins al mes d’octubre, donat al fet que la seua major reproducció té lloc durant els mesos de més calor.