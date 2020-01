Benetússer rep amb èxit de participació el clinic “Valenta” de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El camp d’entrenament municipal de l’Unió Benetússer Favara CF va servir ahir com a punt de celebració del clinic femení “Valenta” de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Més de 50 xiquetes de 8 a 14 anys es van iniciar en el futbol en aquesta trobada al costat de les jugadores de la Selecció Valenciana de futbol sub12.

La sessió va començar amb una xarrada dels tècnics, seleccionadors i jugadores seguit d’una sessió d’entrenament i metodologia que va ser dirigida pel cos tècnic de la FFCV.

Segons explica el director esportiu de l’Unió Benetússer Favara Álex Ripollés, “el club està esforçant-se per fomentar l’esport femení, així que aquesta trobada era una oportunitat molt bona per a això”. Enguany, afig, han recuperat l’equip femení de futbol 11 amateur amb 18 xiques que se suma a l’equip de futbol 8. Com a objectiu per al pròxim desitgen formar un equip de futbol femení infantil cadet “de manera que les xiquetes que comencen a jugar des dels 6 anys puguen tindre tot el recorregut per a poder jugar a futbol en el club”.

Per la seua part el regidor d’Esports, Rafa del Riu, va felicitar els representants de FFCV i a l’Unió Benetússer Favara per l’èxit de la trobada. Del Riu va aclarir que des de l’Ajuntament de Benetússer tant en l’àrea d’Esport com d’Igualtat sempre s’estan buscant noves fórmules per a impulsar l’esport femení i la creació de nous clubs.

Finalment es va celebrar un partit entre les jugadores de la Selecció per a animar a totes les xiquetes que van participar de l’esdeveniment a iniciar-se en aquest esport.