Benetússer rep un esment especial pel seu treball d’igualtat en les Festes Majors

Benetússer va rebre ahir un esment especial en la primera edició dels premis “Festes inclusives i no sexistes” organitzat des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. El jurat dels premis va considerar el projecte de Benetússer “mereixedor d’una consideració especial per la seua qualitat”. L’alcaldessa Eva Sanz i la regidora d’Igualtat Ana Martín van ser les encarregades de recollir el reconeixement.

Els premis estan dirigits a entitats locals que hagen desenvolupat projectes amb la finalitat de promoure la igualtat de gènere en les seues festes contribuint amb això a la ruptura dels estereotips de gènere, a propiciar la participació de les dones en condició d’igualtat i l’eliminació de qualsevol forma de discriminació i violència contra les dones.

El projecte presentat per Benetússer, corresponent a les festes de 2018, es va centrar en les accions que s’estan duent a terme amb l’objectiu de promoure un espai festiu en el qual s’integre la igualtat com a principi per a incentivar la realització de festes no sexistes i inclusives. Per exemple la campanya de sensibilització contra els abusos sexuals i violències masclistes “De camí a casa vull ser lliure, no valenta” en la qual es van distribuir 5.000 gots amb aquest lema que va tindre com a objectiu la sensibilització en el compromís de gaudir d’espais festius segurs. A més, en recollir els gots cada persona podia fer una aportació econòmica voluntària que van ser donats a la Fundació ANAR.

A més d’aquesta campanya, el projecte presentat per Benetússer va destacar la decisió adoptada des de 2016 de donar oportunitat als homes de participar en les Festes Majors com a festers. Promoure aquesta participació busca erradicar estereotips sexistes i fomentar representacions socials igualitàries d’homes i dones incentivant la ruptura d’imaginaris col·lectius que esbiaixen la participació diferenciada d’homes i dones.

El tercer gran argument de la memòria amb la qual es va presentar Benetússer al concurs va ser el foment de la participació de dones en espais públics històrica i socialment relacionats amb representacions masculines amb la intenció de contribuir a la construcció d’una societat més igualitària, inclusiva i equitativa. En aquest sentit, les celebracions dels últims festivals d’Hip hop amb motiu de les Festes Majors han tingut protagonisme femení en els escenaris. En 2018 el tancament del festival va ser a càrrec de l’artista catalana Anier.

Per a Ana Martín el reconeixement és un estímul més per a continuar treballant perquè Benetússer siga cada vegada més un municipi igualitari. “Aqueixos premis ens indiquen que el treball que estem realitzant va en la línia correcta i ens estimula a continuar posant en marxa programes i accions en aquest sentit”, assenyalava Martín després de recollir el premi.

Per la seua part l’alcaldessa de Benetusser Eva Sanz va mostrar el seu reconeixement a la labor que està realitzant la regidoria d’Igualtat en col·laboració amb la resta de departaments del consistori. “Vull destacar la gran faena que està realitzant la regidoria d’Igualtat en col·laboració amb la resta de departaments, en aquest cas per exemple Festes, per a aconseguir portar la igualtat de gènere a tots els àmbits possibles”, va explicar Sanz.