Benicalap estrena un bosquet i un corredor verd blau del projecte europeu GrowGreen

El barri Ciutat Fallera, al districte de Benicalap, ha estrenat un bosquet i un corredor verd blau en el marc del projecte europeu GrowGreen dut a terme per l’Ajuntament, el centre d’innovació Las Naves, la Universitat Politècnica de València i diverses entitats especialitzades en innovació urbana participativa i en urbanisme bioclimàtic. El bosquet permet el pas accessible i la connexió per als vianants al carrer d’Andreu Alfaro i genera un nou accés al Parc de Benicalap. L’objectiu principal del corredor verd blau és crear una ruta per als vianants que permeta l’enllaç entre els grans espais verds i les àrees de vida urbanes interiors mitjançant la reintroducció de vegetació i sistemes de recollida d’aigua en el districte.

El regidor d’Innovació, Carlos Galiana, ha recalcat que “l’objectiu d’este projecte i les seues accions pilot és permetre la connexió de l’horta amb la ciutat i resoldre els problemes i necessitats quotidianes que la població reclama per als carrers d’este barri. Per a això s’han planificat diferents accions com un jardí vertical, que realitzem en una façana d’un centre escolar, o el bosquet contra el canvi climàtic i un corredor verd blau que s’acaben d’inaugurar”.

El bosquet de compensació d’emissions de CO 2 permet el pas accessible i la connexió per als vianants al carrer d’Andreu Alfaro i genera un nou accés al Parc de Benicalap. La recuperació de l’espai ha permés recuperar la perspectiva històrica de l’antic camí de Burjassot, davant de les alqueries històriques, que es troben en un entorn protegit (entorn BIC); i s’ha inclòs arbratge perimetral per proporcionar ombra respectant el valor estètic i la visibilitat de les alqueries dels Moros i de la Torre. La selecció d’espècies vegetals s’ha realitzat en un procés participatiu i són espècies de baixa incidència al·lergògena. A més, s’ha reutilitzat la fusta dels arbres preexistents que estaven en mal estat per crear zones infantils.

El concepte de disseny s’ha basat en tres elements: topografia, vegetació i aigua. Es genera una topografia per gestionar les aigües pluvials durant els esdeveniments de precipitació. Esta s’ha estudiat perquè l’escolament dirigisca l’aigua cap als diferents sistemes de drenatge urbà sostenible (SUDS). Les tipologies proposades de SUDS que s’ha utilitzat són principalment sistemes de bio-retenció com les tres conques d’infiltració connectades en cascada; rases filtrants perimetral i de connexió entre conques; i paviments permeables (a l’àrea accés al Parc de Benicalap i al camí).

Cal esmentar que per a la construcció del bosc sostenible no s’ha fet extracció de sòl, sol moviments de terra, minimitzant així l’impacte ambiental. La millora de la biodiversitat s’ha aconseguit creant diferents estrats de vegetació (arbres, arbustos i plantes terrestres), fomentant la diversitat d’espècies i creant espais per a l’hàbitat animal. S’ha tingut en compte la gestió sostenible de la vegetació (poda, neteja, reg). Amb l’objectiu de millorar el confort tèrmic en l’àrea s’ha considerat la vegetació alta per reduir l’exposició a la radiació solar directa.

Per altra banda, el corredor verd blau, situat al carrer del Foc i la plaça de Regino Mas, millorarà el confort tèrmic, la gestió i qualitat de l’aigua, augmentarà la biodiversitat (d’espècies i d’estrats vegetals), capturarà el CO₂ i ajudarà a augmentar la percepció de seguretat al barri gràcies al mobiliari adaptat i a la il·luminació.

Es planteja un laboratori viu en el qual provar diferents solucions basades en la natura incloent zones de bio-retenció (biocélulas), una conca de retenció (plaça), i sistemes drenants (de retenció o filtrants) sota les zones d’aparcament mitjançant la utilització de diferents paviments permeables que filtren i recullen l’aigua provinent de la calçada.

El corredor verd blau ha contribuït a crear una ruta per als vianants que permet l’enllaç entre els grans espais verds de l’escala territorial i les àrees de vida urbanes interiors mitjançant la reintroducció de vegetació i sistemes de recollida d’aigua en el districte.

El projecte ha transformat la plaça de Regino Mas en un espai per als vianants, amb ombra (vegetació i pèrgola) i mobiliari adaptat. A més, la plaça és un element de gestió d’aigua, ja que recull les aigües en la seua part més baixa, que és una zona blana amb vegetació; i s’ha permés la connexió per als vianants amb els carrers circumdants.