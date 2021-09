Benifaió s’adhereix a la campanya de la DGT de Control sobre distraccions al volant

Connect on Linked in

En compliment de la programació de les Campanyes i Operacions Especials de vigilància i control previstes per la Direcció General de Trànsit (DGT) per a l’any 2021, entre els dies 16 i 22 de setembre tindrà lloc a Benifaió una nova Campanya de Control Especial sobre Distraccions al volant.

Com informen des de la DGT “l’any 2019, la distracció apareix com a factor concurrent en un 28% dels accidents amb víctimes mortals, la causa de les quals va ser una distracció al volant, principalment per l’ús indegut de telèfons mòbils, navegadors GPS, o altres dispositius. Per exemple l’ús del telèfon mòbil multiplica per quatre el risc d’accident equiparant-lo al de fer-lo sota els efectes de l’alcohol”.

L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz confirma que l’Ajuntament de Benifaió “a través del departament de la Policia Local s’adhereix de nou a aquesta Campanya de vigilància i control del 16 al 22 de setembre col·laborant així amb la DGT en la disminució d’accidents per motius de distracció al volant”.