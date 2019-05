Connect on Linked in

Benifaió va recordar el passat cap de setmana la figura del pilot Francisco González

El Motoclub Tramusser Benifaió va organitzar la XII edició de la Matinal Motera amb homenatge al recordat Campió d’Espanya de Motociclisme

De nou, i ja van dotze edicions, el Motoclub Tramusser Benifaió va recordar ahir diumenge 12 de maig la figura del recordat campió d’Espanya de Motociclisme en la dècada dels 60, fill de Benifaió, Francisco González. L’Ajuntament de Benifaió es va unir a aquest homenatge un any més.

Una cita emotiva ja que enguany el fill i nét de Francisco González van estar tots dos presents en l’homenatge. La família va agrair tant al Motoclub Tramusser com al consistori totes les iniciatives posades en marxa per a destacar la gran trajectòria del pilot campió, entre elles la moció conjunta recolzada per tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Benifaió per a sol·licitar que una corba del Circuit de Xest porte el nom de Francisco González.

Els actes del XII Memorial Francisco González de motos clàssiques van tindre el seu inici amb un recorregut urbà de les motos participants fins a arribar al carrer que porta el nom del llorejat campió. Allí, en una placa amb el seu nom, el seu nét va oferir una corona de llorer per a homenatjar l’excel·lent trajectòria esportiva del seu avi així com les importants gestes esportives aconseguides en el món del motociclisme.