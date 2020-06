Benimuslem activarà els serveis d’Aula Matinal i ludoteca a l’escola municipal

Connect on Linked in

L’escola municipal de Benimuslem activa per al proper curs 2020-21 nous serveis. Es tracta de la ludoteca i l’aula matinal. En el primer, a través de diverses activitats lúdiques especialment pensades per als xiquets i xiquetes, es fomentarà el seu desenvolupament físic i mental potenciant les relacions entre si des de la col·laboració i la solidaritat. La persona responsable de les ludoteques acompanya el desenvolupament psicosocial, intel·lectual i afectiu dels xiquets , sabent divertir-se amb ells i creant un espai on expressar-se i experimentar lliurement des del respecte i la tolerància. Aquesta activitat va dirigida a alumnes i alumnes d’infantil i primària d’edats compreses entre els 3 i 12 anys i l’horari en el qual es desenvoluparà és els divendres de 15 a 17 hores.

Per la seua part, l’aula matinal és un servei que té com a finalitat afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar de les mares i dels pares amb fills escolaritzats en els centres d’Educació Infantil i Primària. El servei de “Aula Matinal” obrirà les seues portes des de les 7.30 fins a les 9 hores del matí, per a poder atendre els xiquets i xiquetes que per diferents motius necessiten utilitzar el servei. Els objectius passen per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar; acollir en els Centres Escolars d’Educació Infantil i Primària als menors que per diversos motius han de ser acompanyats pels seus pares o familiars amb anterioritat a l’horari habitual d’entrada al col·legi i oferir un servei de qualitat que cobreixi l’horari sol·licitat pels pares i mares. Entre les activitats que es desenvolupen a la “Aula Matinal” es realitzaran gran varietat de jocs adaptats als alumnes i a les alumnes segons les seues edats i un taller de lectura on es llegiran contes al llarg de la setmana i posteriorment es comentaran fomentant el diàleg entre els xiquets i xiquetes.