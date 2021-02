Benimuslem impulsa el sector primari invertint 45.000 euros en la reforma de camins rurals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L´Ajuntament de Benimuslem ha invertit 45.000 euros en la millora i adequació de camins rurals dins del terme municipal. En un context difícil com el que brinda la pandèmia del COVID-19, este és un gran impuls per tal d´ajudar al sector primari i els agricultors, facilitant el seu important treball. Concretament, els camins beneficiats per la reforma son el ‘Camí Fondo’, ‘Camí de les Bobes’, ‘Camí del Molí’, ‘Camí Chufar’, ‘Camí Senda de Baix’ i el ‘Camí de la Moia’. Tots ells rurals i utilitzats pels agricultors al desenvolupament de la seua feina al camp.

La renovació d´aquests camins està totalment subvencionada per la Diputació de València, utilitzant diversos fons destinats a gestió municipal amb motiu de les ajudes del COVID-19. Com un bé necessari, segons declara l´alcalde, Ramon Pascual: “Era una obra necessària, perquè son uns camins que marquen l´activitat econòmica del nostre poble i de molts dels nostres veïns”. Totes les vies renovades, com indica l´alcalde, son d´ús estacional. Més freqüentades a la campanya de recollida de fruites, principalment de cítrics i caqui. Aquesta acció respon a una petició que els propis treballadors del camp portaven demanant al consistori municipal des de fa anys, a causa del seu desgast natural.