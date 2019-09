Bioparc té una nova promoció: “Biodías” per salvar a les ratapinyades.

Connect on Linked in

La promoció compromesa amb la conservació, enguany destinarà, a través de la Fundació BIOPARC, els “+1€” a protegir l’espècie més emblemàtica per als valencians, la ratapinyada.

BIOPARC València té com a objectiu conscienciar a tots els seus visitants sobre la necessitat de conservar el medi ambient. Però igualment és necessari “passar a l’acció” amb una doble via: comprometre’s activament en projectes de preservació de les espècies més amenaçades i, especialment, mobilitzar a la societat, “canviar conductes” per a compartir la fi última de protegir la rica biodiversitat del nostre planeta.



La promoció “amb causa” BIOdías que el parc valencià posa en marxa al setembre, pretén unir aquests objectius. D’una banda, integrar a la societat en la preservació de la naturalesa a través de la Fundació BIOPARC amb l’aportació de “+1€” de cada visitant i, per una altra, oferir un preu més econòmic en la volta de vacances, un moment ideal per a gaudir dels paisatges salvatges que *BIOPARC recrea i de les espècies animals que els habiten.



El compromís de BIOPARC amb les espècies en perill d’extinció no solament es dirigeix als animals d’hàbitats llunyans, sinó que busca una forta vinculació amb la vida silvestre del nostre entorn. En aquest sentit, es va triar l’espècie més emblemàtica per als valencians, la ratapinyada, i per a fer partícip a la societat en la seua protecció la recaptació d’aqueix “+1€” de BIOdías es destinarà a accions per a la seua conservació.



Des d’aquest dissabte, els caps de setmana de setembre i tots els dies del 5 al 13 d’octubre són BIOdías i podem accedir al parc al preu únic de 17€+1€. Si es menja en BIOPARC Café, l’aparcament será gratuït. A més, s’ofereix la possibilitat de descomptar aqueixos 17€ de qualsevol modalitat de Passada Anual B! per a adquirir-ho el mateix de la visita amb l’incentiu de poder tornar a BIOPARC durant tot un any.