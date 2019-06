Bioparc València es consolida com a referent turístic

Connect on Linked in

S’ha posicionat com a número 1 en ‘Coses que fer a València’.

Per 9é any consecutiu BIOPARC València rep el “Certificat d’Excel·lència” creat per TripAdvisor com a reconeixement als establiments que han obtingut de manera constant bones opinions dels viatgers. El parc valencià porta rebent aquesta distinció des de 2010, quan es va crear aquest certificat. A més, en aquest mateix portal figura entre els 10 millors parcs d’animals del món i el número 1 en “Coses que fer a València” preferides pels viatgers.

Amb l’arribada de l’onada de calor es vol cridar l’atenció sobre l’agradable que resulta la visita, perquè en l’actualitat BIOPARC és un gran jardí arbratge amb zones d’ombra en tot el recorregut, espais coberts per frondosa vegetació i una apetible brisa que flueix per la ubicació en el llit del riu.

D’altra banda, s’intensifiquen els protocols especials per a mitigar les temperatures, com el refredament de les instal·lacions amb el subministrament de pluja fina diverses vegades al dia en la sabana i el bosc equatorial, “dutxes” especials i per als elefants la creació de tolls de fang on els encanta revolcar-se. El benestar animal també inclou que part de la dieta s’oferisca de forma refrescant amb gelats de fruites, verdures, carns, musli o cucs, una delícia especial per a cada espècie. Tot un festival de color i sabor que ofereix plaer i diversió a les diferents espècies animals i que els visitants tenen l’oportunitat de veure durant el matí.

BIOPARC ens ofereix “oci amb causa” per a tota la família perquè suma a l’experiència transformadora de contemplar la bellesa més salvatge fidelment recreada, la conscienciació i formació perquè ens comprometem amb la conservació de la biodiversitat del planeta.

