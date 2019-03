BIOPARC València obri el termini d’inscripció de l’edició de Pasqua de “Expedició Àfrica”

Connect on Linked in

L’escola de vacances ofereix una experiència de “oci amb causa” perquè els xiquets fins a 12 anys es convertisquen en “Experts” en elefants, voltors, hienes o lemures.

Segueix la promoció “EN COMPANYIA” per a dues persones amb entrades al parc i per a triar per 38€ aperitiu amb vista a la sabana o per 68€ menú especial en BIOPARC Café.

BIOPARC València obri el període d’inscripció per a la seua escola de vacances “Expedició Àfrica” Pasqua ‘19.

Aquests dies es converteixen en l’ocasió ideal perquè els xicotets de la casa complisquen un dels seus somnis més desitjats, convertir-se en “Ajudant dels cuidadors d’animals”.

Així, durant una jornada, xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys tenen l’oportunitat de fer una immersió en la naturalesa salvatge més amenaçada i descobrir les curiositats dels seus animals favorits i col·laborar acompanyats pels educadors i els cuidadors del parc en les seues importants tasques diàries: preparació dels recintes, elaboració de dietes alimentàries, participació en les rutes d’enriquiment ambiental i l’estudi del comportament animal.

Amb tot això viuran el principal objectiu de BIOPARC, ”la conservació dels ecosistemes i dels animals que formen part d’ells” i en finalitzar cada curs cada participant rep un diploma que li acredita com a “Expert en animals” de l’espècie triada.

En aquesta edició els cursos es dedicaran de forma monogràfica a quatre espècies diferents: elefants, voltors, hienes i lemures, i es duran a terme del 23 al 26 d’abril de 9h a 17h i amb el servei de *matinera des de les 8.30h.

Les reserves es poden fer a través de la web de BIOPARC. El preu per dia i xiquet és de 45€ i inclou tots els materials, així com l’esmorzar i el menjar i servei*matinera per 4 euros/dia. Existeixen descomptes per a famílies nombroses, monoparentals i posseïdors del passe B! anual.

I per a tots els públics segueix la promoció “EN COMPANYIA” amb entrades per a dues persones i dues opcions: per només 38€ s’inclou aperitiu (2 begudes i una tapa) amb vista a la sabana o per 68€ un menú especial en BIOPARC Café i aparcament gratuït. Una oferta disponible fins al 19 de maig de 2019, excepte Setmana Santa (del 18 al 22 d’abril),.exclusivament on-line que ha de ser adquirida, almenys, un dia abans de la visita i permet l’entrada al parc per l’accés preferent.