Bonig anuncia possibles accions legals per posar en risc la vida dels pacients de l’hospital de campanya

La presidenta del PPCV adverteix a Puig: “Fins ací hem arribat: no podem ser més lleials amb qui falta a la veritat i ocasiona morts, perjudicis i contagis al personal sanitari”

· “En lloc d’atendre les reclamacions dels professionals sanitaris es dediquen a posar querelles amb l’objectiu de callar als professionals”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciat possibles accions penals contra el Consell per posar en risc la vida dels pacients ingressats a l’hospital de campanya i la seua utilització sense estar en condicions.

Bonig ha assenyalat que “no podem mirar cap a una altra part amb el que està succeint com fa el govern valencià. El PP ha mostrat la seua lleialtat fins hui però el president de la Generalitat ni tan sols es va dignar cridar a la líder de l’oposició per a explicar-li les mesures restrictives. Estem ja farts”.

La líder popular ha indicat que “ens sembla inaudit que, enfront de les declaracions d’una professional exposant una situació que és real sobre el que està passant als hospitals, la doctora María Ángeles Medina, a la Conselleria no se li ocorre una altra cosa que anunciar una querella criminal contra ella per a silenciar a les veus dels professionals sanitaris que salen en els mitjans de comunicació demanant autoconfinament a la població davant les UCIS i els hospitals col·lapsats. En lloc d’atendre les reclamacions dels professionals es dediquen a posar querelles amb l’objectiu de callar als professionals”.

Isabel Bonig ha assenyalat que “això no és lleialtat, això és pitjor que el comunisme, coartant la llibertat d’expressió d’uns professionals que estan desesperats. I mentre els sindicats UGT i CCOO callen. Ens preguntem què estarien fent si aquestes mesures les estiguera prenent Ayuso o anara jo la presidenta. És indecent amenaçar amb una querella al personal que posa de manifest la mala situació dels centres sanitaris”.

La presidenta popular ha indicat que “des d’abril venim avisant a Puig que els hospitals de campanya no eren adequats i que els traslladara a la fira de València o Alacant. Ahir vam veure com s’evacuava als malalts. Es van obstinar a usar uns hospitals amb molts problemes en l’adjudicació i en les qüestions tècniques. Quan em vaig reunir amb el president li vaig ensenyar informes de 6 de novembre de 2020 i 8 de gener de 2021 on es posava de manifest que l’hospital de campanya de València no reunia condicions ni sanitàries ni tècniques i ahir el vam veure. El senyor Puig no pot continuar amagant-se perquè era sabedor del que passava”.

Bonig ha anunciat que el PP “ha sol·licitat l’informe de la seua utilització, ha demanat la compareixença de la consellera Bravo perquè explique el que està passant als hospitals, i -en tercer lloc- està estudiant possibles accions de tota mena incloses les penals perquè ahir es va posar en perill la vida dels pacients. Puig no pot al·legar desconeixement perquè li ho vaig advertir. Si en lloc d’aire arribem a tindre una Dana no sabem què podria haver passat. Damunt negant la veritat. Només els preocupa la propaganda”.

“Les dades són tan dolents que no s’atreveixen a assumir la realitat i això no pot ser”, ha afegit. “Fins ací hem arribat perquè ens juguem molt. Li vaig advertir que no reuneix els requisits. Li ho vam dir. Són malalts i professionals treballant allí dins i ho sabien, pacients malalts i personal sanitari que s’està deixant la pell”.

Finalment ha indicat que “així no anem bé. No podem ser més lleials amb algú que falta sistemàticament a la veritat i la seua falta de veritat ocasiona morts, perjudicis i contagis al personal sanitari”.