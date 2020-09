Bonig critica que els centres escolars hagen hagut d’assumir la supervisió de protocols Covid davant la descoordinació de Sanitat i Educació

Connect on Linked in

La presidenta del PPCV es reuneix a Elda amb la comunitat educativa i insisteix en la implantació de la infermeria escolar, els test massius i la digitalització

Lamenta que Puig no haja acceptat les mesures del PPCV en el Debat de Política General “i s’haja limitat als seus anuncis”

“Cal fer una reordenació de la despesa. Si Puig està disposat tindrà el nostre suport, però que diga dia i hora i present un document, no és temps de fotos”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha lamentat hui la “descoordinació” entre les Conselleries de Sanitat i Educació i ha criticat que els equips directius dels centres educatius hagen hagut d’assumir la supervisió dels protocols davant el *Covid.

Bonig s’ha reunit amb representants de la comunitat educativa d’Elda, amb directors de centres públics i concertats, sindicats, membres de centres de formació professional integrats i pares i mares i del consell municipal d’Elda per a veure com s’ha desenvolupat l’inici de curs escolar.

La presidenta ha escoltat les reivindicacions dels col·lectius i ha insistit en les mesures que per al PPCV són bàsiques: la implantació de la infermeria escolar, els test i la digitalització. Respecte a la infermeria escolar, Bonig ha assenyalat que el gran problema que li han traslladat els col·lectius és que són els equips directius els que han hagut de supervisar els protocols, “i els encarregats d’aplicar les mesures sociosanitàries a pesar que és un personal que no està qualificat”. “Per això necessitem la infermeria escolar en els col·legis i en els instituts per a resoldre aquests problemes i també per a descongestionar els centres d’Atenció Primària”, ha assenyalat.

Bonig ha insistit també en la necessitat de realitzar test massius i de manera periòdica a personal sanitari, de residències i educatiu i destinar tots els recursos necessaris. Quant a la digitalització, la presidenta del PPCV ha assenyalat que cal adaptar el sistema educatiu. “No n’hi ha prou amb les tauletes, que no han arribat a tots, ja que hi ha 160.000 alumnes en situació de vulnerabilitat en la Comunitat i només han arribat 30.000. Les plataformes de la Conselleria d’Educació no funcionen”. Així mateix, ha lamentat que Puig fera en el Debat de Política General 410 ‘ximoanuncios’ “i no hi haguera un projecte de digitalització de la xarxa pública d’educació”.

La dirigent popular s’ha referit també a la neteja dels centres com a mesura de protecció per la pandèmia, i ha assenyalat que és un dels problemes que li han plantejat els col·lectius. “En primària és a càrrec dels ajuntaments i per això des del PPCV hem demanat una línia específica perquè els ajuntaments tinguen recursos i puguen fer front a totes les despeses per mesures Covid. En Secundària la neteja l’estan fent els instituts i cal recordar que la Secundària és la Conselleria. Hi ha una crítica generalitzada per la descoordinació entre Educació (Marzà) i Sanitat (Barceló), no sols amb els test i creiem que s’ha de crear un gabinet de crisi en el qual Educació i Sanitat han d’estar”, ha manifestat.

Així mateix, Bonig s’ha referit al material per a fer front al Covid i ha indicat que “el poc que havia enviat la Conselleria s’ha acabat i els centres estan recorrent als seus propis recursos per a poder tindre material”.

Debat de Política General i Pressupostos

D’altra banda, Bonig s’ha referit a les iniciatives presentades pel PPCV en el Debat de Política General, que es votaran demà en Les Corts. La presidenta del PPCV ha reiterat que ha oferit el suport del PPCV a Puig per a tirar avant els pressupostos de la Generalitat “perquè som conscients de la dificultat de la situació, però té unes contrapartides, que són els cinc eixos que vam proposar –sanitat, educació, baixada d’impostos i finançament, conciliació i política social- i lamentem que Puig no haja acceptat cap d’aqueixes mesures i s’haja limitat als seus anuncis”.

“Cal fer una reordenació de la despesa i destinar els diners que hi ha al fonamental. Si Puig està disposat tindrà el nostre suport, però que diga dia i hora i present un document, no és temps de fotos”, ha conclòs.