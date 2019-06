Bonig critica que les institucions “es posen al servei de PSPV, Compromís i Podemos” i afirma que el nou Consell “és el del pacte de les butaques”

Connect on Linked in

Això no és la sobirania popular, no és política ni posar les institucions al servei dels valencians, sinó tot el contrari”, lamenta la Síndica popular

“Durant mes i mig PSPV, Compromís i Podemos han estat parlant de butaques i tornen a demostrar que és l’única cosa que els interessa. Els valencians no mereixen el que s’ha vist hui en Les Corts”

La portaveu del Grup Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha mostrat hui el “total i absolut rebuig al que hem assistit hui”, després de la suspensió del ple d’investidura del candidat a President de la Generalitat en el Parlament Valencià. “El President de les Corts Valencianes, de forma unilateral, sense consultar amb la Mesa de les Corts ni amb els portaveus dels grups parlamentaris que representem als ciutadans ha suspés el ple d’investidura durant 24 hores per a fer-se la foto i tindre assegurat el pacte malgrat les diferències i els recels dels socis”, ha assenyalat.

“Acabem d’assistir a la claudicació de les institucions valencianes davant tres partits que són tres regnes de taifas. Això no és la sobirania popular, no és política ni posar les institucions al servei dels valencians, sinó tot el contrari, és posar les institucions al servei de PSPV, Compromís i Unides Podem-EU”, ha afirmat la Síndica popular.

Bonig ha qualificat, a més, de “buit” el discurs de Puig. “No hi ha hagut compromisos, està allunyat de la realitat i no planteja res per a resoldre els problemes dels valencians”. “Això ja no és el pacte del Botànic ni del Titànic, això és el Pacte de les butaques, perquè el que uneix a Compromís, PSPV i Podemos són les butaques, la moqueta i els cotxes oficials. Durant mes i mig han estat parlant de butaques i tornen a demostrar que és l’única cosa que els interessa. Els valencians no mereixen el que s’ha vist hui en Les Corts”, ha conclòs.