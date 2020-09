Bonig demana a Puig crear un grup de treball amb tots els grups per a elaborar els Pressupostos

Connect on Linked in

La presidenta del PPCV remet una carta a Puig perquè la reunió urgent en les Corts

Li demana a Puig “passar de les paraules als fets. Des del PP no podem fer més”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha sol·licitat a Puig crear un grup de treball urgent en les Corts amb tots els grups polítics per a elaborar els pressupostos de la Generalitat per a 2021.

Bonig li ha remés una carta a Puig traslladant-li la seua proposta que ha donat a conéixer en roda de premsa. “Els pressupostos són la llei més important, on es marquen les prioritats i donades les circumstàncies la seua transcendència per a 2021 és major. En aquests moments en què es requereixen altura de mires ens posem a la seua disposició per a treballar. Igual que s’ha acordat en altres institucions, volem que es cree un grup de treball amb representació de tots els grups parlamentaris en Les Corts que vulguen per a elaborar els pressupostos de 2021 i aportar iniciatives i propostes per a ajudar a superar la crisi”.

Isabel Bonig ha assenyalat que “Puig apel·la contínuament a la unitat i al pacte de reconstrucció. Com no fa cap pas, li he remés aquesta carta demanant-li que no es reunisca només amb el PP sinó amb tots els grups de manera ràpida perquè comencem sense dilació a treballar. Li demane passar de les paraules als fets. Des del PP no podem fer més. Estem al servei dels valencians que esperen que els seus polítics arriben a un mínim d’acords”.

En aquest sentit, la presidenta popular ha demanat “que les mesures es reflectisquen en els pressupostos, no en declaracions genèriques. Estic disposada a parlar de tot, a secundar i donar el meu vot als pressupostos per a ajudar a cinc milions de persones. I si no es volen asseure, via esmenes, presentarem iniciatives per a millorar-los”.

Bonig ha volgut mostrar el seu reconeixement, respecte i suport als membres del poder judicial com a líder del principal partit de l’oposició davant els atacs rebuts. “Juntament amb la crisi sanitària, la crisi econòmica i la crisi social hi ha també una crisi política i institucional que és molt greu”.

Per a Bonig, la gestió de Puig està sent desastrosa. “Som la cinquena autonomia amb més malalts en UCIs, no s’estan fent test i anem malament en el nombre de rastrejadors encara que diguen el contrari. Tampoc s’estan donant dades fiables de contagiats. Els MIR porten setanta dies de vaga i ara se senten amb ells, esperem que no siga una altra maniobra de distracció. Diu que obrirà els centres d’atenció primària a la vesprada i tot seguit diuen que no hi ha metges per a contractar. Anuncia coses que sap que no pot posar en marxa per mala planificació i mala gestió”.

A més, la líder popular s’ha referit a l’acte de Puig a Alacant ahir on va anunciar 9.000 milions d’inversió en aqueixa província i ha lamentat que no convidara a tots els grups que van signar el pacte de reconstrucció. “Es tracta de fer que brille l’estrela de Puig que passa dels ximoanuncios als ximodelirios. Des del Alcem-ens emportem tres mesos i no s’ha aprovat ni una sola mesura”.

Finalment, Isabel Bonig també s’ha referit a l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional del recurs contra el decret llei de tanteig i retracte d’habitatge del PP. “Hi ha 5.000 operacions immobiliàries paralitzades en tres mesos. El decret és inconstitucional i és una cortina de fum per a tapar la nefasta política d’habitatge del Botànic”.