Bonig demana a Puig que destine els diners en publicitat institucional, assessors i endollats als afectats per la catàstrofe

Insta a Puig que “les retallades no vinguen als més afectats pel temporal, als quals l’han perdut tot” sinó a “els endollats” del Consell

Demana a la Generalitat i al Govern d’Espanya màxima celeritat i agilitat en les actuacions, en la declaració de zones catastròfiques i l’anticipació de les ajudes

Reclama declarar les zones més afectades com a zones greument afectada per una emergència de protecció civil, i aplicar les mesures necessàries per a pal·liar els danys provocats per les inundacions

La Presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig ha instat al President de la Generalitat a destinar els diners previstos per a publicitat institucional, assessors i alts càrrecs als afectats pel temporal.

Bonig ha realitzat aquestes declaracions després del ple extraordinari celebrat en la Diputació d’Alacant amb motiu de les pluges on ha traslladat les condolences del PPCV per les víctimes mortals que ha deixat la DANA al seu pas per la Comunitat i la seua solidaritat amb tots els damnificats. Així mateix, ha posat en valor la col·laboració ciutadana mostrada en tot moment i l’agraïment al treball realitzat per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FCSE), l’UME, Protecció Civil, Bombers i tots aquells que han col·laborat en les labors de rescat i repartiment de queviures.

La presidenta dels populars ha assenyalat que d’ací a poc es presentaran els Pressupostos de la Generalitat Valenciana (PGV) per a 2020 i, en aquest context, ha indicat que tot el que va a publicitat institucional, “on Puig ja s’ha gastat 20 anys en 3 anys” i el que es destina a “endollats i alts càrrecs que s’han col·locat en empreses, vaja destinat als més afectats per aquesta catàstrofe, a la recuperació de les zones, a habitatges, als danys en el camp, als quals l’han perdut tot”.

Així, ha instat a Puig que “les retallades no vengen als més afectats pel temporal” sinó a “els endollats” del Consell.

Bonig ha avançat que el PPCV ha presentat una iniciativa per a instar a les administracions públiques la màxima celeritat i agilitat en les actuacions, en la declaració de zones catastròfiques i l’anticipació de les ajudes als afectats.

I, en aquest sentit, s’ha dirigit al Consell i al Govern d’Espanya perquè, en l’àmbit de les seues respectives competències, determine i quantifique, com més prompte millor, l’abast real dels danys causats per les pluges, tempestes i inundacions succeïdes, en la Comunitat Valenciana.

A més, el PPCV reclama declarar l’àrea afectada de la nostra Comunitat com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil, i aplicar les mesures necessàries per a pal·liar els danys provocats per les inundacions.

En aquest sentit, també s’ha sol·licitat l’avaluació de les mesures excepcionals d’autorització de reducció dels índexs de rendiment net de les explotacions i activitats agràries realitzades en les zones sinistrades, el seguiment de les indemnitzacions, del 100% del mal real, pel sistema d’assegurances agràries, agilitant el seu pagament i habilitar els recursos necessaris per a la reparació de les infraestructures viàries o ferroviàries afectades.

A més, ha proposat facilitar als ajuntaments i veïns afectats el suport necessari per a la tramitació d’assegurances i ajudes, amb la finalitat de rebre’ls amb la major rapidesa i dur a terme la coordinació i seguiment de les mesures per a aconseguir el seu màxim desenvolupament, creant una Comissió de coordinació.