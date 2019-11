Bonig demana a Puig que exigisca de manera contundent la restauració de la lliure circulació de mercaderies

“Les exportacions de la Comunitat Valenciana són les grans perjudicades pels bloquejos amb milions d’euros de pèrdues”

“Si segueix de braços plegats, Puig serà còmplice, juntament amb Compromís i Podemos, del desastre i de la ruïna econòmica que s’aveïna”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha demanat a Puig contundència per a exigir al govern d’Espanya la restauració immediata de la lliure circulació de mercaderies per l’autopistes catalanes.

Isabel Bonig ha indicat que “aquests talls en la via principal per a l’eixida de les mercancias espanyoles i valencianes cap a Europa, en plena campanya nadalenca, posa en risc sectors fonamentals de la nostra economia. Hi ha milers de transportistes valencians atrapats per la irresponsabilitat i per un grup de separatistes que volen trencar la convivència i l’ordre constitucional. Per això, com han fet els empresaris valencians, des del PP exigim al senyor Puig que demande al govern d’Espanya en funcions l’actuació immediata dels cossos i forces de seguretat de l’Estat com ha fet la gendarmeria francesa i que deixe de mirar cap a un altre costat com si no fora amb ell”.

“És intolerable –ha continuat- que es talle una artèria fonamental per a l’economia i que la gran perjudicada pels bloquejos siga la Comunitat Valenciana amb milions d’euros de pèrdues. S’estan calcigant els drets d’empreses i transportistes valencians”.

Bonig ha indicat que “això és només una de les conseqüències d’aqueix nefast acord entre el PSOE, l’extrema esquerra i els qui volen trencar l’ordre constitucional. No podem permetre que arruïnen als emprenedors, la creació d’ocupació i riquesa en la nostra economia”.

Finalment, la líder popular ha demanat contundència a Puig i que “exigisca de manera immediata la restauració de l’ordre en la carreteres i en les vies ferroviàries perquè es desenvolupe amb normalitat tota l’activitat exportadora d’Espanya i de la Comunitat Valenciana. En cas contrari ell serà còmplice, juntament amb Compromís i Podemos, del desastre i de la ruïna econòmica que s’aveïna per al nostre país si això continua així”.