Bonig: “El Botànic incomplix el Pacte de Reconstrucció i castiga als valencians i a les empreses en introduir més imposats”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Síndica del GPP afirma que el President “no té credibilitat” i critica la pujada de la fiscalitat verda i l’IRPF

El GPP presenta 11 propostes de resolució que posen l’accent en les mesures sanitàries, socials, econòmiques i d’educació

La Síndica del Grup Popular en les Corts, Isabel Bonig, ha afirmat hui que el Govern del Botànic “incompleix el Pacte de Reconstrucció i castiga als valencians i a les empreses en introduir més imposats”.

Bonig s’ha pronunciat així al final de la reunió de la Junta de Síndics, on s’ha ordenat l’agrupació de les propostes de resolució del Debat de Política General, que seran debatudes demà.

La portaveu popular s’ha referit a la proposta presentada pel Botànic en la qual es contempla la introducció de nous impostos i ha afirmat que el President Puig “no té credibilitat”. “En 2015 Puig deia que eliminaria les secretaries autonòmiques de la Generalitat i fa uns dies s’anunciava que el Botànic aparcava la pujada d’impostos, quan ara fan el contrari. Són dos exemples més de *ximoanuncios que després no s’han complit”, ha assenyalat.

Bonig ha anunciat que el PPCV votarà en contra d’una pujada impositiva i ha subratllat la incoherència “d’aplicar més imposats als ciutadans i a les empreses quan l’administració de Puig no ha fet cap sacrifici. Pujaran la fiscalitat verda i l’IRPF, mentre des del PPCV hem proposat reduir un 7% l’IRPF als valencians que cobren menys de 35.000 euros a l’any. No és justícia botànica ni social i així no es pot funcionar. Ni tan sols les empresa poden planificar l’any i fer els seus comptes”.

Per part del GPP, Bonig ha explicat que ha presentat 11 propostes de resolució, que posen l’accent en les mesures sanitàries, econòmiques, socials i educatives. Així, ha explicat que s’inclou la petició de test Covid massius, la implantació de la infermera escolar, el suport als MIR i la urgència d’un acord amb ells, no pujar els impostos o un pla de turisme específic. A més s’inclouen reivindicacions com l’exigència al Govern d’Espanya de canviar el model de finançament o el reforç dels jutjats.

La Síndica del GPP ha explicat que portarà al pròxim ple la Proposició No de Llei sobre la implantació de la infermera escolar en els centres educatius. Bonig ha assenyalat que és necessària “per a controlar i fer seguiment del Covid en els centres, i ja s’ha implantat en altres CCAA”. “Suposaria un cost de 59 milions d’euros, que eixirien dels 214 milions que el Govern d’Espanya ha donat a la Generalitat per a incrementar el pressupost de mesures Covid en els centres”.

D’altra banda, Bonig ha anunciat que ahir el GPP va sol·licitar una relació dels 410 projectes anunciats per Puig i que fia a rebre 21.000 milions d’euros de la UE. “Volem saber si hi ha cofinançament de la Generalitat, com es gestionaran els fons i si sap ja Puig quant destinarà als valencians Sánchez”.

Finalment, la dirigent popular ha lamentat l’actitud del Botànic, ahir en el debat. “Va haver-hi manifestacions dels MIR i del comité de vaga de l’hospital de Torrevieja, que demanaven una reunió i que se’ls escolte, però Puig i Oltra, que sempre presumeixen de diàleg, no van tindre la valentia de passar per on estaven i atendre’ls”. “Diu molt d’una esquerra que sap molt bé fer oposició però no sap governar, només fer propaganda”, ha conclòs.